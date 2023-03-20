黎燕珊拒做醫學美容　陳樂榣咖啡店遭破壞冇影響生意

藝人黎燕珊與陳樂榣（Alley）今晚（20日）出席食肆開幕，黎燕珊自言愛吃，全靠做運動保養及Keep Fit：「我每日都跑步半個鐘，呢個習慣已經維持咗10年，就算搬屋乜都唔記得搬都唔緊要，一定要搬我部跑步機，呢個就係我最好嘅保養方法。（醫美賺唔到你錢？）咁我都會做脫疣嗰類，但就唔會打針，以前有人搵我做無針埋線，畀十幾萬我，我都推咗，我怕自己做咗就一發不可收拾，所以我同我個女都係純天然。」

近日黎燕珊與胡定欣在劇集《廉政狙擊》的一場都母女戲非常感人，她大讚胡定欣身為視后果然演技好：「劇中角色同我好似，都係單親媽咪，又係重男輕女，所以演得好投入。我問媽咪好唔好睇，佢話我點解成日扮到咁老，美容老闆都話我扮到你咁靚，你喺劇入面就扮到咁老。」她稱為配合角色刻意化老妝，問她會否要求下次飾演靚太？她表示：「有得演就開心，唔會咁多要求，扮靚機會大把，但好劇本難求。」

陳樂榣受訪時，提到她開設的咖啡店早前遭人破壞，她透露未有因此而影響生意：「生意好好，依家仲諗住開分店，好多商場都主動接觸我。（計劃開幾多間？）今年內開一至兩間，依家睇緊鋪，但都要快，因為驚加租，就算未開都要落咗訂或者簽咗約先，亦有諗過將咖啡店同我間珠寶店合作開一間概念店。」

她稱店舖已加裝閉露電視及防盜，亦加大保險金額：「我有叫員工要保護自己，唔好硬碰硬，因為我啲員工都係壯漢同埋對公司好有歸屬感。（查唔查到咩事畀人破壞？）查唔到，我哋冇得罪人又冇欠債，所以都唔知咩事。」