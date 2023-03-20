新西蘭萌主駕到　挑逗慾望

Mikomin樣子可愛萌味十足，加埋一對巨乳，問你點頂！（互聯網）

大家覺得新西蘭嘅特產係乜呢？如果係鮮奶嘅話，絕對合情合理。唔知係咪因為當地嘅鮮奶特別新鮮，令到性感女Coser Mikomin嘅鮮乳特別迷人呢？

白滑鮮乳

其實新西蘭嘅特產又點止鮮奶呢，仲有蜂蜜、奇異果、三文魚等。如果大家留心啲睇，唔知有冇發現無論鮮奶定蜂蜜，都係對身體健康及養顏有幫助嘅食物，可能因為咁嘅緣故，呢位嚟自新西蘭嘅Mikomin，唔單止樣貌甜美，萌味十足，加埋一對白滑鮮乳，難怪成功吸納超過140萬粉絲！

咪睇佢擁有一副可愛童顏，就以為好細個，其實佢係位資深嘅Coser，雖然佢冇透露自己嘅年齡，但據稱早喺2015年已經開始Cosplay活動，隨住佢喺Cosplay界嘅人氣愈嚟愈高，造型亦愈嚟愈性感，及後佢獲邀到日本參加活動，更成為佢嘅事業轉捩點。

雙線發展

Mikomin表示當時以一身性感動漫角色造型登場，憑住外國人嘅萌味樣貌，加上玲瓏嘅身材，不但成為展場中嘅焦點，更獲得唔少ACG界廠商同佢洽談工作，亦因為咁，佢便決定喺日本定居，估唔到一住就住到今日。

2017年佢開設社交帳號，將佢嘅性感Cosplay寫真公諸同好，憑住佢喺日本及新西蘭嘅超強人氣，令粉絲人數不斷攀升，佢就食住個勢，喺網上出售Cosplay寫真集，更踩埋入模特兒界搵食。不過Mikomin坦言，因為自己嘅外形，始終比較適合喺Cosplay界發展。近年佢亦跟隨潮流，開設OnlyFans會員帳號，實行以更火辣嘅寫真益粉絲。

Profile

出生地：新西蘭

身高：162cm

三圍：34G-24-35

Mikomin嘅甜美樣貌加誘人身材，配合大尺度嘅Cosplay服裝，名副其實係誘惑男人嘅小惡魔！正因為咁，所以佢無論喺網上定Cosplay活動現場，都能1輕易成為大家嘅焦點。