曾淑雅殺入蜂場搵Honey　波波「重口味」玩角色扮演

無綫資訊節目《健康必殺食》今晚（20日）播出第七集主題是「開心食物」，嘉賓主持有趙希洛、曾淑雅（Jumbo）、黃美棋會與陸浩明（6號）一齊Sweet爆「搵Honey」。四位主持直踩蜂場學採蜂蜜，當美棋BB驚訝蜜蜂採完花蜜，識路自己飛回蜂箱後，6號又搞事寸嘴話：「你估係你咩？要GPS先返到屋企！」之後美棋BB大嗌「我要派帽」，原來到蜂箱採蜜要事先戴上網帽及手套以防被蜜蜂針。眾主持採到蜂蜜後即場試食，不過Jumbo飲完蜜糖水後竟感到「苦」，原來跟她身體狀況有關。

明晚第八集（21日）主題是「重口味食物」，嘉賓主持是林凱恩、黃婧靈（波波）及戴祖儀齊齊大玩角色扮演，尋找重口味食材，三人分別為「育英BB」、「如來神波」及「我係帶組儀」，其中以波波的扮相最為趣致。之後波波跟主持鄭衍峰（Leonard）即場挑戰食納豆，二人食到面容扭曲擰晒頭。

至於，第九集主題是「辛辣食物」，嘉賓主持為江嘉敏與波波。遊戲競猜6號與嘉敏「誰人才是真正吃中辣椒者」，結果「中椒」的嘉敏一度刺激至眼泛淚光，但搞鬼的她竟乘機扮起「視后」發表得獎感言：「多謝TVB，多謝監製。」同集的波波亦非常搞鬼，首先她豁出去大啖食新鮮山葵，可惜最終招架不住辣到喪咳，自己也哭笑不得。