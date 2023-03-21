【是日通勝】

農曆二月三十

癸卯年 乙卯月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、立約、上樑

忌：祭祀、置產、針灸

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：19、20、32

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：春風得意，事業運特別旺，迎來美好一天。

金牛座：享天時地利人和，理財投資可以進取一點。

雙子座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

巨蟹座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

獅子座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，身體更健康！

處女座：魅力十足，單身者有望遇上你的真命天子。

天秤座：得到幸運之神眷顧，身心都處於最佳狀態。

天蠍座：頭頭碰着黑，不用沮喪，謹記希望在明天！

人馬座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

山羊座：包容不等於縱容，要讓伴侶明白你的底線。

水瓶座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

雙魚座：做人不可太短視，自私行為會變事業絆腳石。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）猴 惹是非

鼠：工作上遇到挑戰，宜虛心請教身邊人。

牛：好勝心強，易得罪人，有風不宜駛盡𢃇。

虎：求財不乏機遇，好好把握會有意外收穫。

兔：精神奕奕，做事快靚正，表現受讚賞。

龍：謀事多阻滯，需自我反省才可走出困境。

蛇：別隨便批評別人，否則會引起是非糾紛。

馬：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

羊：疑心重，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

猴：是日沖煞，需謹言慎行，以免自討苦吃。

雞：人緣旺，從事銷售生意者易獲客戶信賴。

狗：心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

豬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

元運（上）

風水學是中國獨有的一種玄學學問，源遠流長，其中有一本是晉朝風水大師郭璞所著的《葬經》，開首便言：「葬者，乘生氣也」，可算是道盡風水的名句。此中所謂的「生氣」，可以分為兩部分而言。

第一是指要找一塊風水寶地，即是有生氣的穴位，穴住有吉氣，自然可以福蔭後人。

第二是指理氣上計算天運的生氣，或是某一門風水理氣上所認為的生氣。

當然，若從元運上計算的話，大致上可以分為二元八運及三元九運，今次講解一下三元九運上生氣位，是當運而葬，即時可得旺氣也。

上元一運宜坐北向南；二運宜坐西南向東北；三運宜坐東向西；中元四運宜坐東南向西北；五運無正土，故五運上十年寄東南，下十年寄西北；六運宜坐西北向東南；七運宜坐西向東；八運宜坐東北向西南；九運宜坐南向北。

此種所謂當運而葬當旺方，只是一個大方向大原則而言，並非一成不變，謹可作為一種參考而已，尤其是在香港，土葬之地十分稀少，無由得可供選擇了。