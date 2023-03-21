東方日報C1：不忿「6鏡」被叫伴舞　Ian捍衞尊嚴拉隊走

人氣男團MIRROR幾乎是各大演唱會的「指定嘉賓」，怎料新加坡天王林俊傑來港開騷，卻鬧出「彈鐘」事件！有傳導火線是林俊傑以為「鏡仔」全隊上場，發覺只得Ian單拖現身時，有人「提議」專誠捧場的其餘6子上台伴舞，有感不被尊重的Ian嬲到拉隊走人，更Unfollow林俊傑社交網以示抗議！

男團MIRROR人氣一時無兩，近年張敬軒、鄭欣宜、馮允謙、台灣組合五堅情甚至國際頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker等在港開騷，均以邀得MIRROR成員任嘉賓為榮，怎料最近卻搞出大頭佛！

新加坡天王林俊傑（JJ）本月17日起在中環舉行共6場演唱會，大前晚第2場有黃貫中現身唱《海闊天空》，而網上早流傳MIRROR中的「最強唱將」Ian將擔任前晚第3場嘉賓，令不少「Hellosss」（Ian歌迷暱稱）即使買黃牛票也要入場，怎料等足一晚都未見偶像身影，紛紛大呻中伏。

誤會12子全體上台

事實上，Ian本來的確是演唱會嘉賓，前日更準時到場地綵排一首歌，隊友Lokman、Anson Kong（AK）、Alton、Jeremy、Tiger及Stanley為撐他而列隊陪綵排兼捧場！不過，有消息指Ian上台綵排完後，有傳JJ一直以為嘉賓是MIRROR全體12子，當發現只有Ian一個時大表錯愕，有人問：「不是全體MIRROR嗎？只得一個？」似嫌他不夠「分量」。

當眾受辱的Ian深感委屈，但最令他忍無可忍是有人「提議」：「叫台下睇騷嘅6個上台伴舞！」好兄弟被視為「臨記」，Ian難忍隊友不受尊重，在公司允許下憤然拉隊走人，更即晚Unfollow JJ的社交網，用「劃清界線」捍衞僅餘的尊嚴！而Stanley事後在社交網上載7子於演唱會場內的合照，留言「要紀念吓！」似暗示要記住「被彈鐘」的不快經歷，又或「好兄弟共同進退」。

「彈鐘」一事廣傳後，JJ演唱會香港區監製李志倫昨日急急拆彈，公開「跪低」表示：「作為演唱會監製，同時也是JJ與MIRROR雙方就表演安排之溝通橋樑，因錯誤傳遞雙方訊息，導致表演形式上出現嚴重落差，最後在雙方一致決定下，取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排致上最大歉意。」而MIRROR經理人花姐亦回應：「JJ演唱會製作單位已就溝通和安排上的錯誤向我們表達歉意，MIRROR團隊衷心祝福JJ餘下香港個唱繼續演出成功，更期待未來有機會可與JJ在音樂上多方位合作。」

「鏡粉」出征討公道

一個道歉，一個接受，但鏡粉不賣帳，踩入JJ社交網「公審」對鏡仔的「言語欺凌」：「Ian很丟你面子？你耍甚麼大牌啊，新加坡X王」、「這是你和主辦公司的問題，哪有理由取消嘉賓的演出？太不尊重了吧！」、「請還Ian一個公道。」不過亦有網民護駕：「林俊傑作為前輩要看後輩臉色？」、「下次注意要嚴選嘉賓，某些不能得罪，避之則吉。」、「人哋係香港BTS，搞清楚。」至於JJ未受事件影響心情，在社交網連貼3張歎咖啡相，又分享演出花絮，寫道：「香港站首三晚精彩難忘，來周見。」

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