淺水灣 the pulse【Easter Donut Hunter‧尋找冬甩的故事】

【營業資訊】「據目擊證人嘅口供,一隻疑似 5米高的為食冬甩揸住一輛橙色復古露營車,以形形色色、令人垂涎欲滴的造型甜品為掩護,匿藏喺淺水灣 the pulse 商場!」

今個復活節假期,淺水灣灘畔商場 the pulse 推出「EasterDonut Hunter ‧尋找冬甩的故事」活動,誠邀一家大細、喜愛打卡、喜愛甜品、熱愛寵物的你親臨 the pulse 一起加入一個充滿歡樂及味覺享受的節日任務。參加者只需要到商場禮賓部索取一張任務卡,從商場地面入口的彩色冬甩打卡藝術裝置展開任務,收集「為食冬甩」於 the pulse 商場內留下的3個線索,沿路揭開巨型「為食冬甩」甜品車的藏身位置。成功完成任務,包括集齊蓋印、打卡等任務,即可免費換領Dirty Donut一個(名額有限,送完即止)。

「嚐甜市集」陪你渡過繽 Fun 假期及 impulse 會員期間限定 Easter 禮遇

除咗尋找冬甩的任務外,商場更設有以甜品為主題嘅「嚐甜市集」,齊集多款新鮮製作、造型精緻、味道誘人的西式甜品及飲品,當中更包括幾款適合寵物食用的精緻寵物特飲系列,總有一款甜品啱曬你同一家大細,讓你的寵物也能夠享受一個繽紛節日。另外,於4月7-10日期間,只要於 the pulse 任何一間商戶消費滿 HK$500 或以上,即場登記成為商場 impulse 會員,首 100 名新登記會員即可免費換領一份「棉花糖 BBQ 便當」或「Haagen Dazs」HK$50 禮券,換領後更可以到商場天台望住日落美景 Chill住享受甜品時光。

另外,於 4月7-10日期間,impulse 會員只要出示電子會員咭即可於特定商戶尊享以下獨家購物或餐飲禮遇:

1. 擁有精選歐洲及世界各地品牌包括 "RICE 丹麥廚房生活用品"、"Kid's Concept 瑞典兒童傢俬及玩具"、"SunnyLife 澳洲戶外沙灘用品"等的 Petit Bazaar:只要每日首 3 位 impulse 會員消費滿HK$800 或以上,即可免費獲贈復風裝的'Nailmatic Cluck Cluck Bath Bombs’一個。另外即場登記成為 Petit Bazaar 會員即可享即場 85 折購物優惠。(the pulse 2 樓 201H & Kiosk 2 號舖)

2. 專售「Family Concept」服飾為主的 Excuse My French:9 折購物優惠 (the pulse 2 樓 201D 號舖)

3. 售賣世界各地精美包裝罐裝飲品聞名的 Rakkiland:只要 Follow 其 IG (@rakkiland) 即可享「買一送一」優惠,買完即刻拎落沙灘打卡同慢慢 chill。 (the pulse 2 樓 213 號舖)

4. 人氣度假風泰國餐廳 Sip Song:只要每枱每人消費滿 HK$400 或以上,即可每人免費獲贈一杯cocktail「Coffee Cool」或打卡必備甜品「芒果糯米飯」一客。 (the pulse 1 樓 114 號舖)

5. 售賣世界不同品牌及酒類的 ChillCrew: 85 折購物優惠 ,Spirits 除外 (the pulse 1 樓 101 號舖近沙灘道方向)

6. 參與 LOST The Pulse 密室體驗可獲全單 9 折優惠 (the pulse B1樓102 號舖)

7. PURE South – The Pulse 7天無限通行及1對1私人健身課堂 1節 (只適用於首次到訪 PURE的香港居民)(the pulse1 樓 111-112A 號舖)

與毛孩找尋復活節彩蛋 Rise Wise Autism Awareness Easter Pawty

除以上食買玩優惠外,作為寵物友善商場,活動期間,the pulse 將作為場地贊助,聯同晉智慈善基金舉辦「Rise Wise Autism Awareness Easter Pawty 」寵物派對,包括狗狗共融復活節尋蛋遊戲、狗狗瑜伽班

及寵物用品市集。基金致力透過活動提供大眾對動物輔助治療的認識,及以治療犬課程幫助有特殊學習需要的兒童融入社會。歡迎小朋友們或狗主帶同自己的愛犬前來體驗!

日期:2023年4月7-10日

時間:早上10時 - 下午5時

地址: the pulse L2 寵物公園

活動內容:

• Play with 治療犬 Mia (只限每日早上 10 - 11 時)

• 狗狗彩蛋尋寶活動

• 寵物攝影及寵物用品市集

Easter Donut Hunter ‧尋找冬甩的故事

日期:2023年4月7-10日

地點: 淺水灣海灘道 28號 the pulse 商場

內容:

•「Easter Donut Hunter 尋找冬甩的故事」任務

•大型冬甩主題打卡藝術裝置

•「為食冬甩」巨型甜品車

•「嚐甜市集」

• 晉智慈善基金寵物派對 Rise Wise Autism Awareness Easter Pawty

• 「棉花糖 BBQ 便當」impulse 會員換領活動

• mpulse 會員期間限定食買玩優惠

聯絡電話:2815 8888

其他精彩活動呈獻

• Acoustic Session... Live@Sip Song

由 2023 年 3 月 17 日 每個星期五、六起,Sip Song 將於餐廳內舉辦「Acoustic Session...Live」,邀請不同音樂人 John of Re’Call & Pido & Cherry Lou 演奏搖滾樂或流行音樂。嘆住動人樂章享受 Sip Song 將泰式地道口味融入西方變奏創意菜式。

活動內容:

•“CLASSIC ROCK REWIND” 逢星期五下午 6 點

•“SATURDAY COOL VIBES” 逢星期六下午 5 點30分

• LOST Hong Kong

LOST 每間解謎房間增添復活節玩味元素。由 2023年3月31日至4月16日,LOST 會員於參與密室體驗期間,在限時內成功逃脫並找到 2 隻復活小雞,即可獲贈神秘禮品一份。

the pulse

地址:淺水灣海灘道 28 號 The Pulse

電話:2815 8888

Facebook 搜尋:the pulse

Instagram 搜尋:thepulsehk