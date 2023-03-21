杜以辰同時演兩大極端角色　挑戰精神分裂極限

藝人杜以辰（前名杜小喬）一人獨攬兩個女主角色，挑戰精神分裂極限，於本年3月中起於音樂劇《我們的青春日誌》飾演個性溫馴的Jessica及熱情奔放的Nancy，性格如南轅北轍，屬演技大考驗。

杜以辰表示：「好高興有機會喺2019年嘅音樂劇中飾演Jessica一角，今年再以長壽音樂劇形式上演，導演要我挑戰飾演難度更高嘅『收兵娘娘』Nancy，係我演出生涯嘅一個小小里程碑。今年3月，喺我將Nancy演得出神入化時，就係我哋稱為『魔鬼教練』嘅導演再提出建議，要我同期演出Jessica及Nancy兩個角色，出動激將法問我夠唔夠膽接受挑戰。正如音樂劇中嘅歌詞：『認為是對就去追，別讓這遺憾留在心裏。』有呢個咁難得嘅機會畀自己跳出Comfort Zone，測試自己嘅能力，我梗係接受啦。」

上演至今一周，不少觀眾專程在不同場次購票入場。問她可擔心在演出時將兩個角色混淆：「喺演出前都曾經有一秒呢個擔心，但原來做演員真係有『上身』呢回事！只要化了角色的妝，以及穿上角色的戲服，整個人就自然投入其中，用她的目光觀照世界，感受同表達出喜怒哀樂。」