回到80s　重溫Disco璀璨歲月

毫無疑問，80年代是香港Disco的黃金年代！當年中環、尖沙咀一帶Disco林立，每逢周末晚上都逼滿人，就連巨星梅艷芳、張國榮、陳百強都曾經是座上客。雖然隨着90年代卡拉OK的興起，Disco文化逐漸沒落，但它象徵着的輝煌年代及掀起的潮流文化卻沒被遺忘，反而成為許多時尚設計及藝術創作的靈感泉源。近日就有本地設計師以當年最火紅的Canton Disco為靈感，在The M+ Shop打造期間限定展覽商店。想重溫當年的Disco文化，就快快展開這趟時光之旅！

夜蒲黃金年代

在上世紀八十年代，有哪個年輕人不愛「落D」（流連各個Disco場所），享受勁歌熱舞帶來的活力節拍與快感。當時大家都流行「Bar-Hopping」，會一晚去好幾間夜店玩，尤其是尖沙咀一帶的Disco，更是晚晚爆場。而大部分「落D」的人也會悉心打扮，例如梳個飛機頭、波浪頭或穿上大型墊膊、緊身衫褲或皮褸，風格超浮誇！望落雖看似古靈精怪，實則每一個造型都經過細心設計，讓人覺得哪個晚上的夜蒲很特別。Disco亦通常安排DJ打碟，讓台下的「蒲友」隨音樂搖擺身體、狂歡一夜，氣氛十分熾熱。所以落Disco不止是一種娛樂，更是一個見證東西時裝、音樂及兩性文化演變的機會。

追溯這個夜生活年代，又點少得當年人氣極盛的Disco Disco和Hot Grossip？據講當時要入場玩都唔容易，如果你衣着不夠潮、場內沒有熟人或未成年都統統冇得入。無奈Disco熱潮實在太勁，想入場的人太多。於是後來出現了一些Disco另類機制，例如買一件衫就可以有飛入場，又或在「Noon D」時段（中午12時至下午6時）入場。

位於廣東道的Canton Disco正是當時數一數二的人氣娛樂場所，不少巨星如梅艷芳、張國榮、陳百強等都曾經是座上客。另外，多位個國際巨星亦曾到訪此地，例如知名外國樂隊Swing Out Sister、New Order等也曾在此登台演出，而外國歌星Kylie Minogue的首次現場演出也是在此舉行。Canton Disco創辦人Andrew Bull更是來頭不小，有香港「DJ 之父」之稱，在80年代活躍於不少知名的Club。當時Andrew Bull邀請著名設計師Alan Chan（陳幼堅）負責品牌形象和產品設計，借助其前衞創意將的士高的潮流魅力推廣至年輕時尚的群眾。

揭開Canton Disco形象秘密

作為當時熱門「落D」場所，Canton Disco形象十分前衞。「Canton」的Logo採用了Memphis字體，利用角度和曲線組成。而經典的泳者標誌便是Alan從其私人收藏的1930年代香煙卡中獲得靈感，配合綠與黑的鮮明對比，打造出具辨識度的視覺效果。Alan分享：「游水讓人聯想起綠色與藍色，而且當時年輕性格有點反叛，想做些與眾不同的事情。落Disco的人亦同樣擁有不同性格，所以我萌生一個想法－為何不用綠色？綠色象徵Energy，而黑色就代表黑膠唱片設計及Disco夜生活。」

至於香煙卡，Alan指出：「當時的香煙卡公仔設計有游水、運動、車等，儲齊一套就可以拎獎，屬推廣香煙方法。」他收藏的那一套合共有48張香煙卡，卡上的游泳運動員全是東方人面孔。他說：「這些運動員的泳姿和游泳步驟，結合西方字體後形成了鮮明對比。大家看完這套卡後雖未必學到游水，但絕對可以一次過大飽眼福。尤其昔日有許多廣東人為了追求更好生活而游水來港，游水不但被視為健康運動之一，泳者與落Disco人士的活力、服裝都很類似，因此在今個展覽中再一次展示這些特別的香煙卡。」

展覽必睇：珍貴黑膠唱片

若想重溫復古熱潮，可由即日起至4月2日到The M+ Shop參觀以Canton Disco為靈感的期間限定展覽商店。整個展覽以游水標誌與綠色為主題，走復古懷舊路線，同時又以現代形式重新演繹昔日設計。Alan也在展覽中公開部分私人珍藏的Canton Disco檔案資料，讓大家可以重溫當日的輝煌的士高文化。

展覽中的必睇位是哪個展示了Alan珍藏黑膠的角落，當中不乏各式Disco、知名歌手的黑膠唱片。Alan分享：「唱片封套歷久彌新，大家都經歷過年輕的時候，潮流不斷輪轉，所有創意發自內心世界。」例如張國榮的黑膠唱片，唱片封套主題源自派台歌《雪中情》，雪景在加拿大拍攝。即使現在看到，亦都不會過時，因為經典永流傳。除此之外，亦有一系列限定商品等着大家欣賞。

同場加映：偶像、電影加持 熱復古熱潮返晒嚟

除Disco外，許多在八十或千禧年代曾經流行的物品也再一次出現在今天的偶像打卡照或電影中。由此可見復古真的變時興，大家會想跟風嗎？

1.CCD相機（Charge Coupled Device）

雖然現在市面上是各種高像數的相片與影片當道，但在復古潮流下大家還是不能免俗的用回千禧年代曾經流行的CCD相機。隨着今年年初爆紅的NewJeans成員與Lisa@ BLACK PINK在各自的社交平台釋出用CCD拍的美照，CCD相機的熱潮燒得更熾熱。這種相機除了自帶低像數的朦朧美，還有一種復古的氛圍感，拍出來的照片不用修圖就可以直出Po上社交平台，輕易呃Like。

2.卡式機（Cassette）

今年初，《想見你》電影版上映，再一次引起大家聽卡式帶的熱潮。電影版沿用電視劇的設定，主角靠着一捲卡式帶，播放伍佰的歌曲《Last Dance》來穿越不同時空，勾起不少人的80、90年代回憶。現在還有不少小眾樂隊持續出卡式帶，如果你想體驗不一樣的聽歌感覺，不妨入手一部，建議選擇一部具有雙聲道播放、錄音功能的卡式帶，體驗感覺會更好！