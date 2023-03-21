東冲有料到：不一樣的火鍋店

隨着泰國跟世界各地恢復正常通關，不少餐廳及酒店都積極擴充營業兼有新搞作。舉例當地享負盛名、提供高級經典泰菜的Nara餐廳，一向以來都深受旅客及當地人歡迎。負責經營該餐廳的集團於疫情後不斷發展，以不同名稱開設了多間不同種類的食肆。最新便於CentralWorld內開設了布置十分夢幻兼帶有童話Feel的迴轉火窩打邊爐店。

該舖位於之前鼎泰豐的位置，內裏布置色彩繽紛，有趣的是餐桌前方設有像迴轉壽司一樣的運輸帶，按自己喜好來挑選食物，然後再放進火鍋來「烚下烚下」。布置上亦富心思，既流露着大街小巷的情懷，亦夾雜着童話幻想世界的感覺。不過內裏並非自助餐Buffet，而是逐樣單點à la carte，價錢也算實惠。

其實泰國人也喜歡以熱湯來烚食物的飲食方式，不過收費太便宜會擔心衞生或地點隔涉等問題，又或食量小的幫襯自助餐也同樣不划算。這間店則逐碟食物收費，兼且可以在店內打卡。到訪之際發現除不少本地人慕名光顧，亦看到遊客的蹤影。證明有創意夠特別的餐廳絕對令人有入場光顧的衝動，相信這些噱頭食肆稍後會陸續登場。

現在全世界的通關已變回正常，希望跟旅遊相關的行業都可蓬勃起來！

胡慧冲