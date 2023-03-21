邱鋒澤2周內再來港　爆五堅情下一站劍指紅館開騷

組合「五堅情」成員邱鋒澤時隔2星期再度旋風式來港，他今日（21日）獨自現身奧海城的譚仔三哥店，吸引近百「鋒蜜」（粉絲暱稱）聞風而來見偶像，塞爆玻璃門等候，場面熱鬧。今次鋒澤是以「三哥酸菜鯛魚米線」代言人身份來港，現場他興奮大叫「我又回來了」，稱2星期前來港開騷，估不到這麽快又可以再來港見歌迷，感到開心又緊張，不過較上一次為輕鬆，因為今次不用表演。提到早前拍攝的廣告照，令他有拍時尚雜誌的感覺十分好玩，分別以型格西裝和可愛造型，展露自己的不同個性來。

他與6位粉絲大玩遊戲，用廣東話自創不鹹不淡的「三哥話」向粉絲點餐，感覺像講泰文多點，他多次忍笑到蹲低，場面搞笑。之後他選吃米線，又試食香烤豬柳和飲了杯椰香奶蓋咖啡，他表示特別鍾情椰香的味道，因為令他想起家鄉新加坡，愈飲愈滋味的他，還竪起大姆指。

鋒澤昨日來港，明天便返台灣，3日兩夜行程來去匆匆，他解釋因為台灣有工作在身，直言今次主要是來看香港歌迷，一下機便見到歌迷，對歌迷每次都來支持他，感到十分開心，問到下次再來港就是開騷？他說：「都想下半年來港開個唱，（其他成員羡慕你常來？）婁峻碩5月都來港開騷，大家都好想來，大家有鍾意的地方想去。」提到成員之一陳零九與拍近10年女友呼呼分手，失戀又生病至消瘦，鋒澤表示每天都有跟零九保持聯絡傾偈，他說：「他還好，有出外拍攝工作，當散散心，但不算旅行。」他自己現時沒有女友，希望專注在音樂工作上，透露五堅情的心願是能登上紅館開騷，希望能做到。提到今次酬勞，他笑言應該不錯，要問問經理人，最開心是可以常常吃到鍾意的食物，雖然不算嘗辣，但認為辣食吃後流汗，令他加倍精神。