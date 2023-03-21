Q：我今年五十多歲，患有性功能障礙已有好一段日子，終於預約了見醫生，畢竟妻子才四十歲吧。我從未試過跟別人談及這些問題，相信單說「不夠硬」實太空泛，請問應如何說才夠充分？

馮先生

A：男性就性功能障礙問題前往求診，若不想只草草獲發一些助性藥，而是想得到較整全的健康評估，最需要的是詳而盡之、具體地描述情況。

以硬度不足為例，一般來說男性勃起硬度共分4個等級，按4級、3級、2級、1級的順序依次降低。4級硬度是男性們最合乎理想的勃起狀態，遇性刺激後迅速勃起，具持久力，中途不軟，能正常運作直至射精，國際上的性治療和相關醫療業界以「青瓜」作為類比術語。3級硬度指不夠堅挺，但仍可完成性行為。2級硬度是較嚴重的勃起障礙，有時男性被迫半途放棄。1級硬度屬最嚴重，業界以軟熟的「香蕉」來形容問題。嘗試以此量度制去描述個人問題和頻密度，醫生會較易明白你的煩惱。

除了硬度不足，在性行為中有否任何疼痛或不適感？此外，有否任何泌尿系統問題如尿頻、尿急或排尿困難？有否時常疲倦或情緒低落？閣下有否任何慢性疾病、長期服用藥物或進行過任何手術或治療？還有便是描述個人生活如有否吸煙或飲酒？有否維持良好的運動和飲食習慣？這類資訊可讓醫生更能了解閣下的情況，從而提供更合適的治療方案。

李偉儀