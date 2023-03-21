與譚松韻做CP一拍即合　井柏然：一下子就走進故事當中

由井柏然與譚松韻主演的內地愛情劇《歸路》最近熱播，二人為谷點擊，昨日（20日）在線上陪網友追劇，當播到井柏然在雪地修車，把譚松韻擁入懷中的一幕，譚松韻在聊天室笑喊：「唱歌了唱歌了，哈哈哈！為甚麼過了這麼久還是看一次笑一次呢！」原來當日拍攝時井柏然唱歌點中譚松韻的笑穴，讓她多次笑場NG，更讓男方開玩笑警告：「再笑我捶妳了！」又作勢掐女方的脖子。而劇中另一幕井柏然哼唱歌曲《灰姑娘》，開拍前他不停練唱，還笑稱自己「因為這首歌重返歌壇了」，但開拍後卻不小心唱走音，令譚松韻大笑不已，他無奈表示：「這麼好笑嗎？我唱歌。我要發律師函了！」

兩人首次合作已培養出好感情，日前兩人接受專訪，井柏然稱呼女方「松松」，他解釋因為覺得叫本名很嚴肅，剛好聽到別人這麼叫譚松韻就順勢沿用，而譚松韻則叫對方「井寶」，其實「井寶」正是粉絲對井柏然的稱呼。談到首次合作就營造出CP感，井柏然大讚譚松韻表演很自然，讓他很有代入感：「感覺很舒服，我覺得我們兩個沒有需要彼此適應的過程，一下子就走進了故事當中。」譚松韻則表示一直都很欣賞對方。