陳奕迅心郁搞4D演唱會：想有埋氣味同感受！

「歌神」陳奕迅即將展開世界巡唱，他在電台訪問中大爆曾構思搞有氣味、能感受的4D個唱，又指近年雖然因疫情減少工作又不能外遊，但他亦獲得最大得着，又稱和林家謙的友誼已昇華到歌曲可兩份用。

陳奕迅（Eason）即將展開新加坡、馬來西亞及台灣等地的《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會，日前他接受電台訪問時，透露個唱早於2018開始構思時，曾打算以天氣及自然現象為主題：「因為人易受天氣而影響心情，你諗吓傾盆大雨時，心情就更Down，但無端端有光，仲有彩虹，心情又立即唔同咗，所以好想有埋氣味，有埋感受。（即係4D演唱會？）本來係咁，但結果變咗《Fear and Dreams》，都係講人性，呢兩個字係朱祖兒畀我嘅。」

當被提到在疫情期間，他向林家謙收的歌曲多得可集成專輯，Eason直認：「3年裏做晒，因為平日冇乜嘢做，但佢有問番我攞《特倫斯夢遊仙境》，因為我Hold咗好耐，其實呢啲歌唔係為我而寫，佢寫啲歌全部都啱佢自己唱。」而他的《盲婚啞嫁》則是由2人合寫，由對方先開始，再由他接續，不過Eason笑說：「但我都隔咗年幾先開工。」

雖然在過去3年沒有工作又未能離港旅行，但Eason卻過得很愜意：「香港樓價咁鬼貴，又唔鍾意黐家，但因為疫情要留喺屋企，所以抵晒，同埋我本身生活圈子好細又好悶，但我將最寶貴嘅時間用得好好，就係陪家人。」被DJ問到可有培養自己成為「疫境廚神」？他哈哈笑說：「我淨係鍾意食，唔鍾意煮。」