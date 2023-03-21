何超欣避談何超蓮傳婚訊：我唔知！

賭王千金何超欣（Alice）與賭王外孫女何鍶珩今晚（21日）在尖沙咀出席活動。「學霸」超欣在麻省理工雙學位畢業後再到清華大學完成碩士課程，已經畢業的她投身社會一年，現在清華大學為世界大學氣候變化聯盟工作，為推動青年關注氣候變化出力。

問到是否對家族生意沒有興趣？她說：「啱啱畢業就算家族生意唔知做乜，所以都需要更加多經驗，同埋做自己鍾意做嘅嘢好重要，依家做緊嘅工作對所有人都係息息相關，有呢個契機幫到更多人比起讚賞更重要。」又指做慈善、公益的工作也是父親宗旨，過去一直支持。

近年在內地讀書與工作的超欣被問到是否追求者眾多？她避談笑言要求換個另一問題。講到何超蓮與竇驍傳婚訊，她則說：「你哋同我講先知，我唔知，冇時間睇報道。」問到假如超蓮結婚會否恭喜她？她說：「邊個結婚都會恭喜。」追問到可有恭喜超蓮，她則再度避而不答。

同場的余香凝指對上一次出席這活動，就是佗住女兒，希望今次也帶來好事，問到是否懷孕？她說：「希望出席完活動有啦，都有計劃今年再生，個女就快兩歲，都唔想兩個年齡相差太遠，同埋一路做吓宣傳，希望觀眾覺得我冇淡出過咗。（仔定女？）同老公都無所謂，最緊要健康，等佢有個伴，佢哋第時可以有商有量，有多個講吓我壞話都好呀。」她又指與老公家族也未試過有孖胎，相信如果打孖上也天意。

講到舊愛陳家樂下月將結婚，余香凝說：「祝福呀，搵到幸福係好開心嘅事，但係就冇特別發短訊打擾對方，大家都比較少聯絡，各有各生活，見到佢工作都好忙。」