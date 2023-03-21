鏡粉力數MIRROR官方歌迷會7宗罪：拒再做水魚！

MIRROR官方歌迷會即將成立一周年，昨日（20日）於社交網出Po，邀請鏡粉續會，繼續成為「Miro」（會員暱稱），但一眾鏡粉及Miro們毫不賣帳，於歌迷會的貼文下留言狂轟，怒斥MakerVille及歌迷會不尊重MIRROR 12子及一眾鏡粉，決不會再做多次「水魚」，更力數歌迷會七宗罪。

七宗罪如下：

1.MIRROR給予外國媒體宣傳新團歌《Rumors》的相片中，站在兩側的姜濤和Alton竟然被裁走。

2.姜濤翻唱張國榮名曲《追》，官方除了決定同日推出新歌《Rumors》撞期之餘，MIRROR官方社交網更沒有為姜濤宣傳新歌，有鏡粉認為有偏心其他成員之嫌。

3.Alton被網民發現在新團歌《Rumors》的MV中，只有短短3秒的出場機會，但有網民發現原來的版本中，Alton有不少跳舞「C位」片段，但最終不被收納在MV之中。

4.Ｍiro入會時需要繳交440元的會費，但換來的只有一個「迎新禮盒」，當時更有不少網民反映禮盒質素不佳，認為官方毫無誠意。

5.有網民粗略計算，官方歌迷會應最少有數百萬會費，但過往一年，絕大多數應援物和宣傳活動都是12FC和鏡粉集資製作，反問官方到底將會費用作甚麼地方。