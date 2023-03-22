【是日通勝】

農曆閏二月初一

癸卯年 乙卯月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、會友、掃舍

忌：動土、安床、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、26、32

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

金牛座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

雙子座：事業運差勁，惟有實事求是才可重回正軌。

巨蟹座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

獅子座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

處女座：遇到應付不了的事別硬撐，有必要找人幫忙。

天秤座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

天蠍座：財運好到極，投資可進取一點，易有斬獲。

人馬座：勿讓自己變得財迷心竅，謹記貪字得個貧。

山羊座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：做人切忌太自私，否則幸運之神會掉頭走。

雙魚座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）雞 多疑慮

鼠：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

牛：謀事要懂變通，多聽意見，忌一成不變。

虎：好運降臨，一分耕耘隨時換來三分收穫。

兔：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

龍：受瑣事困擾，心不在焉，工作效率低。

蛇：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

馬：談情吉日，適宜跟另一半享受二人世界。

羊：社交運不錯，可在朋友身上獲得啟發。

猴：獲身邊人支援，求職者可望旗開得勝。

雞：是日沖煞，心事重重，謀事難集中精神。

狗：士氣高昂，做事得心應手，易獲佳績。

豬：待人友善，可為事業發展累積印象分。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年寶寶

陸續有兔年寶寶誕生，從本年立春之日（2023年2月4日10時44分）至翌年立春（2024年2月4日16時28分）止，期間出生的嬰孩生肖皆屬兔。若子女肖兔，不妨參考以下肖兔寶寶與不同生肖父母的親子關係。

父母肖鼠：因子卯刑，兩者待人處事方式不太相同，肖鼠父母容易心生不滿。

父母肖牛：肖牛父母做事一板一眼，肖兔子女為免與其發生衝突，很可能暗地裏不依從。

父母肖虎：兩者算合拍，但肖虎父母有時較獨行獨斷，肖兔子女傾向遷就。

父母肖兔：彼此為同類，天生包容力強，關係傾向融洽，較少出現衝突。

父母肖龍：肖龍父母具領導才能，容易認為肖兔子女過於軟弱，欠缺大志。

父母肖蛇：肖蛇父母生性較隱蔽，容易覺得肖兔子女過於信賴別人，提防心不足。

父母肖馬：肖馬父母崇尚自由，容易忽視肖兔子女的感情需求，令小朋友略感受冷落。

父母肖羊：肖羊父母作風溫和，不喜衝突，與肖兔子女不謀而合，相處愉快。

父母肖猴：肖猴父母雖比肖兔子女靈活，但能互相體諒及溝通，關係也算不俗。

父母肖雞：肖雞父母較多管束及要求，肖兔子女難免感到壓力，頗影響親子關係。

父母肖狗：因卯戌合，肖狗父母與肖兔子女雖然未必擅於表達，但相處仍屬融洽。

父母肖豬：肖豬父母與肖兔子女皆屬付出型，要求不高，所以關係亦理想。