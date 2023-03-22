陳柏宇纜車上高歌　飛甩太太帶囡囡去拍拖

歌手陳柏宇日前到昂坪360拍攝，他在車廂中唱出多首情歌，包括百萬點擊作《有天》，柏宇指在纜車上唱歌有另一種滋味：「好有衝上雲霄嘅感覺，唱嗰一刻真係喺天度，真係好啱喺呢度唱。」當日他忘記帶「耳機」演出，笑指車廂唱歌的環境與錄音室相似：「因為纜車唱歌冇觀眾，車廂都冇咩迴音，配埋咁開揚嘅景觀，成個感覺都好特別。」

陳柏宇仲賣口乖話想同家人再來多次郊遊，不過「出口術」話同囡囡「拍拖」不帶老婆同行：「其實我都想同囡囡搭吓纜車，上次一齊嚟都已經係年半之前，當時車廂都冇咁靚同整塊透明玻璃，佢依家四歲再嚟，應該識好多嘢嘅年紀，我估佢會好開心，不過太太就有啲畏高，依家剛剛生完唔好嚇佢啦。」

雖然太太剛誕下愛女，他仍努力為新歌宣傳：「上隻碟個奮鬥感會好沉重嘅，下張新碟會有開心嘅氣氛。」他希望歌曲可以為粉絲帶來正能量：「有很多粉絲由我出道以來就支持我，雖然已經十五年，但仍然願意花心思畀Surprise我，喺演唱會上同導演、樂隊夾好嚟個驚喜大合唱環節，聽到前奏嗰下我完全無諗過，以為只係間場音樂，腦海一片空白，所以衷心多謝佢哋。」