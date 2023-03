百老滙聯同Hello Kitty伴您度過春季最美好時刻

【營業資訊】隨著疫情逐漸降溫,出外旅遊之大門已為大家打開。踏入春季,是迎接櫻花盛放的好時分,相信大家已密切計劃期盼已久的賞櫻之旅。今年春夏,百老滙亦貼心為您準備一系列櫻花禮品,推出「Bling Up Your Spring櫻花祭。蜜聚」推廣活動,讓您無須出埠都可享受此浪漫幸福的櫻花季。即日起至2023年7月31日,凡購買指定牌子及型號之電器產品,即可免費獲贈指定Hello Kitty 限定櫻花主題禮品或L’Occitane櫻花系列沐浴及身體護理禮品乙份。數量有限,換完即止。

「櫻花祭。蜜聚」

Bling Up Your Spring - Hello Kitty限定櫻花主題禮品

在這和暖的季節,正是與朋友相聚的好時機!百老滙聯同Hello Kitty推出一系列以櫻花為設計元素的下午茶茶具及配件,讓大家在家中享受櫻花紛飛的氣息,一起細味品嚐下午茶。今次,百老滙更為大家帶來 Hello Kitty甜品托盤連玻璃蓋,以櫻花色系為主調,方便擺件展示各式各樣的甜品或下午茶點心,適合閨蜜們打卡拍照!

品嚐下午茶又怎能錯過Hello Kitty英式甜品架連櫻花碟套裝,甜品架分為兩層,可分別擺放甜點和鹹點。而且,甜品架可以折疊,易於收納。

除此之外, Hello Kitty 公仔以達摩造型出現,達摩是日本開運物,寓意著招好運和許願、祝福的意思,今個春夏就讓Hello Kitty達摩公仔與您相伴,為您帶來生氣勃勃的春日氣息。

其他禮品包括:Hello Kitty茶杯連碟、糖罌連奶壺套裝、餐巾連金屬扣及玻璃水瓶連杯套裝等等。百老滙為您準備好全套櫻花下午茶茶具及配件,即使和朋友相聚於家中,也能充滿儀式感,擁有五星級下午茶體驗。

與閨蜜締造和諧綠色生活,延續環保精神

百老滙不單只希望能加強大家與家人朋友之間聯繫,同時更關注對綠色環保生活的追求。是次推廣禮品包含多款環保產品,例如Hello Kitty 保溫瓶、食物盒、便當袋、索繩便攜袋及餐具套裝。與朋友出外時,帶上精美的Hello Kitty櫻花環保禮品,把環保精神感染身邊的每一位,一同為環保出一分力。

L’Occitane 櫻花系列,送給您一個充滿櫻花香氣的春天

L’Occitane是著名法國護膚品牌,於1976年創立,主要銷售天然護膚產品,以“舒適愉悅”、“真實純淨”及“關懷尊重”等為企業理念。而且,所有產品均堅守原則,以普羅旺斯高品質天然材料製成,確保產品質量。這次百老滙為大家帶來了L’Occitane 櫻花系列產品,如櫻花沐浴啫喱、櫻花保濕噴霧、櫻花潤手霜、以及限定版櫻花荔枝沐浴啫喱,讓大家與閨蜜享受櫻花下午茶後,一同感受這個散發櫻花香氣的暖暖春季。

在過去的一年裡,人們因為疫情而不得不保持社交距離,百老滙希望透過一系列Hello Kitty限定櫻花主題禮品,成為一個將大家聯繫在一起的好方式,讓大家一起感受春日櫻花氣氛。無論是送給家人朋友,還是作為聚會的下午茶配置,都可以表達出對家人和朋友的關愛,分享彼此的美麗時刻。