去台灣旅行！百變Kitty做「伴遊」

自從台灣進一步放寬入境限制後，不少港人已經快快手飛咗轉，又或準備復活節假期起行到當旅行。如果你正有此意，趁下星期公眾假期飛一轉台灣自由行，就記得入手當地的交通儲值卡如悠遊卡及iCash。一來方便自己在當地乘搭交通工具和購食，二來這些儲值卡的設計超多花款，例如近日推出的卡款就加入Hello Kitty設計，即使不是吉蒂貓粉絲都好想擁有！

台灣悠遊卡已不是第一次與Hello Kitty聯「萌」，今次推出的全新悠遊卡更一次過集結Hello Kitty、達摩與招財貓三大人氣Icon，相信必能冧盡三方粉絲。加上新卡以3D為造型，並搭配紅色編織繩、大吉金片、金色珠光銅鈴，和風極濃之餘，又蘊含「開運」、「必勝」、「招財」的涵意，帶在身邊等於隨身攜帶好運，得意又好意頭。想入手一個？可由3月22日起在台灣7-ELEVEN、全家便利商店、momo購物網、博客來、誠品線上及蝦皮購物等平台購買，每個售價為490台幣（HK$126），售完即止，吉蒂貓粉絲唔係唔搶呀？

同樣「出貓」的還有台灣愛金卡公司，近日一款「Hello Kitty櫻花隨行杯icash2.0」將Hello Kitty化身為迷你「櫻花隨行杯」，陪大家四圍去。在迷你隨行杯的杯身上印有Hello Kitty戴着櫻花花圈的手繪風圖案，加上金色鎖匙圈與櫻花造型飾品，帶在身邊彷彿隨時都能擁有花季好心情。隨行杯每個售價是399台幣（HK$103）（網購連運費是435台幣/HK$112），於台灣7-ELEVEN門市、7-ELEVEN線上購物中心及博客來有售，售完為止，心動就快快出手！