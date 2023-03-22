「香港舞蹈演藝人協會」搞香港舞蹈展覽　風火海開幕禮合體

曾為港、台多位天王天后級歌星郭富城、林憶蓮、李克勤、譚詠麟等排舞的香港頂尖排舞總監林青峰（Sammy）、黃國榮（Sunny）和秦卓芬（Roy）聯手創立的「香港舞蹈演藝人協會」將於4月初，假香港大會堂舉行香港舞蹈歷史為題的盛大展覽《舞之步伐‧藝之傳承》，見證香港60年來商業舞蹈輝煌成績。

今次展覽重點節目十分精彩，開幕典禮當日大會邀請一眾藝人嘉賓出席，大部分為香港舞蹈演藝人協會成員，包括有「EYT之父」蔡和平、「名譽會長」謝天華、許愿，還有陳小春、吳卓羲、張立基、愛廸·古士文等等，而吳卓羲、前跳舞組合風火海成員謝天華及朱永棠以及陳曉東、彭敬慈、Eric@EO2等齊齊拍攝宣傳片，全力支持今次盛事，朱永棠更會出席開幕禮力撐！

是次展覽細說香港流行舞蹈員如何發展成有《亞洲第一》美譽的表演者，又會披露很多鮮為人知的國際性演出、相片和趣事。同時，在展覽中更憶述了香港商業舞蹈如何由大笪地、酒樓、夜總會、電視台跳到網絡、街頭、學校、社區。最後，亦會介紹業界著名的流行舞者及編舞家，包括梅施麗及鍾浩及其作品。