強強聯手　Kim Jones以鞋會酒震驚潮界！

黑白灰啡從來都是男士們喜愛的顏色，不用費盡心思配襯之餘，亦容易顯得成熟穩重。近日就有多款男士波鞋以上述顏色設計，且款款都是強強聯乘之作。但講到最吸睛，必定是時尚界猛人Kim Jones與著名干邑的Crossover之作，除了史無前例之外，大師出手亦盡顯功架，男鞋頭即使唔買都要望兩眼！

大師出手永冇失望

先唔講今次跨界聯乘有幾難得，單是Kim Jones出手已叫一眾時裝興奮。皆因由這位Dior及Fendi現任創作總監操刀設計，自然不是簡單轉個色或加少少細節咁簡單。今回推出的限量版HNY Low by Kim Jones運動鞋，不但以低筒籃球鞋為設計靈感，更於LVMH旗下的意大利鞋廠製作，鞋身用上淺干邑色磨絨皮革（Nubuck）製作。這種材質的特點是會隨時間慢慢煥發不一樣的光澤，正如經得起歲月釀造的酒一樣醇厚。鞋底由同色凹紋橡膠製成，飾有干邑葡萄藤印記和雙方合作的標誌，鞋踭則低調地綴以設計師名字縮寫「KJ」及軒尼詩「bras armé」徽章標誌以凸顯雙方聯名身份。加上特別打造的橡木鞋盒，讓人聯想到盛載陳釀的木桶，感覺奢華矜貴。

同場加映：強韌纖維打造環保跑鞋

時裝品牌ZEGNA與運動品牌norda合作推出的戶外運動鞋，以具備世界上最強韌的纖維，以及超輕防水性能的Dyneema生物基纖維打造而成。製造Dyneema纖維的過程中，更有75%能源來自可再生能源，因此可減少的二氧化碳，相當於近13,000輛汽車的年排放量，十分環保！