曾華倩傳「暴瘦15公斤秘密入院」　激動澄清：入行40年最嬲這一次

藝人曾華倩近日驚傳「暴瘦30斤（15公斤）秘密入院」的新聞不斷在社交平台轉發，更爆出兒子因此痛哭崩潰，她得知消息後，忍無可忍親身在社交網發文澄清以正視聽。她説：「今次真的憤怒了！今時今日的假新聞，愈來愈過分。作得就作的編出來的故事。寫這些作出來新聞的人，你們有家人親人嗎？你們知道當不認識我的人或我的朋友家人，看到新聞後的感覺是甚麼嗎？今次我真的憤怒了，我是娛樂圈人，預咗給大家八卦一下（如真實事情），無妨。但今次這假新聞編出來的故事，會影響我身邊的家人朋友等。」

而在「曾華倩暴瘦30斤秘密入院，兒子痛哭曝身體狀況」為題的影片截圖所見，照片中曾華倩戴口罩及其兒子的照片，她強調自己健康沒有問題，更指責造謠者心術不正：「你們的心理狀態是甚樣的？你們下筆編故事心裏想害人家嗎？好玩嗎？在這社會上假新聞，愈來愈過分，不能助長。希望快快政府立法假新聞，令到那些心全不正的人，得到反省。做個正常人也很難嗎？我的底線你們已經超越了，我會保留法律行動。請反思！為何這社會會變成這樣的！」曾華倩亦直言十分憤怒：「入行40年，最嬲這一次！」