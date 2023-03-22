【簡潔生活學】新居必需打造地台？

香港居住空間有限，為求慳位及增加儲物空間，不少人都選擇造地台/地櫃，更成為香港蝸居設計特色。不過，人人都造地台，是否代表你也有需要呢？

好像友人S，早前買入一個3百呎兩房單位準備裝修，正考慮應否造地台方便收納，向我徵求意見。

首先，居所的擺設布局，當然要以屋主喜好及生活方式為主，一人居住、二人世界或是一家幾口，需求及考量的地方都大有分別。而針對S的情況，由於她是一人居住，所以要以她的生活方式為重點。

我先問S，在生活上你最多的物品是甚麼？如果你要做地台的話，你又會放甚麼？她答我其實沒有特別儲物習慣，平日喜歡種植、周六日會行山；衣物也不算多，不愛化妝，只有基本護膚品；如果有地櫃可能會放一些換季衣物或是旅行篋，又或者風扇、暖爐等等家電。

經簡單了解後，我認為S沒有造地台的必要，首先她一人居住300呎單位，加上有兩房關係，只需將其中一間房打造成衣帽間或書房，已有足夠地方收納。加上她的興趣是種植及戶外活動，這兩項活動沒有用到地櫃需要，難道要將植物放入地櫃存放？不可能吧！而行山的用品放地櫃也不方便拿取。

另外， S身高5呎8 ，若果樓底不夠高（最少要有2.8米），打造地台需要升高地板，便會形式壓迫感，所以，對她而言，實際需要不大。

最後，我建議她萬一衣櫃不夠擺放兩季服飾，不如選用油壓床，相對於打開地台，換季時取物對她來說便比較輕鬆了。

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