POETRY　詩一般海上行宮

世界那麼大，要是每天都可以去一個新地方開眼界，絕對是人生一大樂事！難怪有不少人以環遊世界為夢想，甚至過着居無定所的流浪生活也甘之如飴。來自荷蘭的設計公司Sinot Yacht Architecture & Design，特別構思了一幢可移動的豪宅「POETRY」，以奢華角度呈現另一種層次的「四海為家」。

與大海打成一片

「POETRY」是豪華住宅和超級遊艇的混合體，其設計受度假村啟發，給有意親水而居的朋友提供一個值得期待的方案，也希望它能像詩一般存在於天地之間。

先由外觀說起，「POETRY」的船體修長，近130米的長度，加上19米的寬度，確保船上空間符合豪宅講求寬敞的基本條件，而呈梯形的上層建築，採用開放式設計，成就了開揚、無阻的活動空間，亦為乘客提供廣闊的觀景視野。與此同時，設計師重視遊艇與大海的無縫連接，因此「POETRY」的表面使用了大量落地玻璃窗，令室內外空間打成一片，而下層甲板的海灘俱樂部亦設有6個巨大的摺疊式艙口，方便住客下海，體驗水上活動的樂趣。

主人房自成一國

既然是一幢可移動的水上豪宅，內部設施自然極之奢華，當中有4間客房、兩間VIP客房和一間主人套房，全部附設浴室，可容納14位住客。布局上，有別於傳統遊艇，駕駛室被移至船首，以騰出頂層甲板作為主人套房，換言之，船主可享有一個不受外人干擾而又視野開揚的私人空間，其下面則是一個附帶開放式廚房、電影院等設施的私人用餐區。再往下一層的主甲板，是VIP客房和客房的所在地。至於康樂區則在下層甲板，毗鄰海灘俱樂部，設有土耳其浴室、桑拿浴室、健身房、美容院等，可謂一應俱全。

性能方面，按設計師的預想，「POETRY」將採用氫電或PEM燃料電池推進，可以12 節速度巡航長達4,500海里，最高速度則為17.5節。

規格表

船身長度：129.6米

船身寬度：19米

巡航速度：12節

最高航速：17.5節