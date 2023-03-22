開畫票房仆直！《沙贊2》女主角回應批評：畀套戲一個機會

DC超級英雄片《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）上星期全球同步公映，結果開畫票房仆直，上映至今全球累積票房不足7,000萬美元（約5.5億港元）。而影片的男女主角就影片票房失利而作回應。

由於《沙》上映前有導演Zack Snyder的粉絲因新上任的DC主管James Gunn以及Peter Safran不再用Zack執導新版《超人》而大為不滿，並於社交網留言抵制《沙》。對此，飾演「沙贊」的男星Zachary Levi昨日於社交網留言回應：「無可否認呢一刻有好多Snyder嘅粉絲好開心見到套戲失敗，亦有好多人希望套戲失敗。呢樣亦係真，令人傷心但確實係真。她多人都估計呢樣對票房實際影響有幾大。不過我認為最大嘅問題（票房仆直）係市場宣傳方面。呢套係完美嘅合家歡電影，但有好多家庭都唔知道呢一點。呢樣係令人遺憾！」《沙》票房仆之餘，口碑亦唔理想。在片中飾演神族女兒的上位女星Rachel Zegler亦有回應，她於網上留言反擊影片批評的聲音：「喂，我哋套戲其實真係好好！但最重要係我拍得好開心而其他人亦一樣:)去睇啦！畀套戲一個機會。我哋套戲有85%觀眾評分係有原因嘅。❤️」

至於再次執導《沙》續集的導演David F. Sandberg也有留言表示套戲好好沒有預期票房有如此成績，而拍開恐怖片的他宣布暫時不再拍超級英雄電影，渴望回歸開拍恐怖片。