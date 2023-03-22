孝淵來港打卡粉絲收風即到　為少時開騷大賣關子

韓國女子組合少女時代成員孝淵、《體能之巔：百人大挑戰》參賽者秋成勳，今日（22日）到粉嶺高爾夫球場進行球賽。她受訪指今次是事隔3、4年再來香港，期間去到中環街道的壁畫「打卡」、又體驗半山扶手電梯，自然要品嘗不少地道美食。

講到可有被粉絲認出？她笑指香港粉絲很厲害，因她習慣去到哪裏也會在社交網分享，粉絲看了她的社交平台後也隨即在現場出現。問到少女時代何時再來港開騷？她笑言這是秘密，要先賣關子，希望盡快來香港見粉絲。現時她則以「DJ HYO」的身份出席活動，希望在各地跟大家見面。

秋成勳指來港出席高球賽後天，隨後就會到新加坡工作，感謝《體》播出後多了很多人支持他，更自爆節目出街後每日在社交平台收到逾千私訊，工作量也增加，現在開始忙碌，韓國多個電視台邀請他上節目，亦廣告接洽中，遲有機會拍攝短劇，但身為格鬥選手的他表示會繼續參與格鬥賽事，希望能帶「我做到，人人都可以做到」的訊息。

秋成勳又指節目若有新一季，自然樂於再參加，笑問現有沒有遇到粉絲嘗試挑戰能否推倒他？他笑：「沒有人這樣做。」講到有指《體》亞軍投訴節目不公平？他說：「自己沒有參與決賽，不在現場，所以不清楚情況，但絕對相信在場所有選手也出盡自己全力，我非常尊重每位選手。」