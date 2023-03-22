本日日本：「Suica的企鵝」賞花便當　賣點竟然係個盒？

於日本坐火車，最令人期特莫過於品嘗林林總總的車站便當。JR東日本站內商品預約網站Net de Ekinaka即日起推出限定10,000盒的便當「Suica的Penguin 春日色彩散壽司」，便絕對令人有想食的衝動！話說上年10月JR東日本找來生活情報雜誌《Orange Page》監製了名為「Suica的企鵝 大人的兒童午餐」，以當地智能卡Suica（兼有儲值車票及電子錢包功能，港人暱稱為西瓜卡）的吉祥物企鵝作包裝，推出後吸引不少顧客排隊購買。今次再次由《Orange Page》監製的「Suica的Penguin 春日色彩散壽司」，包裝以Suica的企鵝賞花作招徠，賣點係特別採用石川縣傳統「山中塗」技術製成帶有漆器感覺的便當盒，可重複使用，長闊高分別為17.6cm×9cm×6.1cm，除了用來作便當盒，亦適合擺放餅乾等零食。便當內容方面，分別有色彩繽紛的散壽司（蒲燒鰻魚、燒帆立貝、蝦、筍、香菇、蓮藕等）、櫻餅和羊棲菜配綠豆。最近是櫻花季節，用來做賞花便當就最適合喇！便當可先於網上訂購，並於JR東京、新宿、上野、大宮站內的「駅弁屋」取貨，售2,800日圓（約HK$162）。