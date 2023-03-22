李天縱生完拍《隱形戰隊》唔錫身　獲馬國明特別保護

劉穎鏇和林子善為演好無綫劇《隱形戰隊》都操Fit身形，穎鏇一場穿上露腰背心仔見工戲，S身形盡現，林子善在一場健身戲中，大晒爆肌身形，真的需要下極大苦功，才可變身「筋肉人」！

除了兩人之外，李天縱（Lena）於該劇之演出，亦不錫身，除了打到飛天遁地，更連環遭打臉、踢肚皮及夾頭，相當犀利！Lena受訪時驚爆拍攝期間剛生完小朋友不久，所以體能和體形均不是最弗：「接到這個角色是坐完月子幾個月後的事，生寶寶的事情我當時沒有對外公開，所以監製Jazz並不知情。」

她透露Jazz親自聯絡她洽談角色：「監製很尊重演員，給我打電話很耐心的講解劇情，我聽了後非常想演，多辛苦也想接。」Lena透露正式拍攝前，專誠跟武術指導學揸槍及埋身格鬥，監製還要求她私下keep住練習，以拍出最佳效果，Lena說：「我記得其中一個吊威吔鏡頭，拍了足足50次。」

談到與 及詩詠的對打戲，Lena大讚二人專業：「我很記得有場戲要我騎在馬國明肩膀上與他糾纏和打鬥，這組動作我們拍了不知道多少遍，每次拍完馬明都會鼓勵我說：『加油，我們再來一次』，而每當我有危險動作時，馬國明都會特意保護我，讓我非常感動和欽佩。」Lena又謂為了配合角色，刻意把長髮剪掉：「我想一改往日風格，按照角色要求訓練眼神和氣場，希望能讓觀眾看到不一樣的我。」