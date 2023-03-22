胡定欣低胸搶風頭　Bosco蠔吧生意受打擊暫停營業

黃宗澤（Bosco)、胡定欣、羅霖、周家蔚和動漫Maggie等今日（22日）出席活動開幕儀式，胡定欣以一襲低胸裙性感搶盡風頭，受訪時Bosco也笑言要目不斜視，爆定欣叫他放贍𥄫，原因大家相熟玩得好放心，定欣稱比起劇集《點金勝手》的造型，今日已不算性感，不過可能太耐無性感打扮過，有點不習慣，並做足防走光措施。他們在熱播中的《廉政狙擊》中飾演姊弟，笑言將會是「兄妹檔」才真，拍住上出活動，陸續有來，Bosco開心見到市道活躍，定欣表示摸過獅頭，望攞到頭彩。

Bosco經營的蠔吧受疫情影響生意大受打擊，早前決定暫停營業內部裝修，下月初才完工，估不到粵港通關，人流多了，變相整整一個月不能做生意，連裝修費共損失過百萬元，感到肉赤，「3年疫情以來，生意都損失咗數百萬，但我講過唔會炒人。」定欣就自焉要為蠔吧重開做嘉賓，Bosco戲言：「做嘉賓你要着到今日咁先得。」定欣即回：「睇幾錢，價錢愈高，Deep V愈底。」Bosco 揚言要挑戰定欣底線，她就擔心不敢開高價，笑言「驚跨下海口，到時收唔番。」

另外，有指陳自瑤在社交網跟網民互動，有網民問她是否單身，陳自瑤點讚，似默認回復單身，他們表示別人家事不便回應。並扯開話題，指《廉政狙擊》本周進入結局篇，劇集播映以來贏口碑，也希望收視高開，Bosco又拿定欣心口開玩笑，「收視愈高，定欣心口愈低，我就將褲浪拉高。」