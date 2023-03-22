陸詩韻做「生招牌」素顏上陣　大騷長腿露香肩

陸詩韻（Sharon）早年淡出幕前轉型從商，創立了網店「Sharon's Workshop」主理日本護膚品牌，最近生意更衝出亞洲，跟歐洲多個品牌合作，代理來自瑞士、法國和意大利以植物成分為主的護膚品。日前，Sharon化身「生招牌」為網店拍攝廣告，更「豁出去」以素顏上陣，認真突破。

老闆娘陸詩韻為今次拍攝安排了5個造型，當中不乏騷長腿露香肩，為了素顏上陣來呈現出天然及真我的效果，Sharon除了拍攝前密密做Facial及三天前開始節食保持最佳狀態之外，更不惜拔除植下多年的眼睫毛，就連她亦自言「望唔慣」：「 起初望自己都唔太習慣，後來望望吓感覺都唔差，最好笑係我可以見番自己啲真嘅眼睫毛。」

Sharon自爆指花近半年時間為今次廣告構思及籌備，事前參考了不少國際級品牌，了解現今趨勢的妝容都偏向自然，不太流行濃妝艷抹，加上見到前輩級人馬的啟發，令她定下素顏決心，她說：「以前冇植眼捷毛，我會好冇信心，但見到好多前輩如鍾楚紅、朱玲玲、鄭文雅等，佢哋冇化濃妝，但依然係明艷照人，所以我覺得應該要對自己有番啲信心。」話雖如此，在拍攝前一晚，Sharon依然緊張失眠：「今次拍攝背負着好多身份同責任，好大壓力，所以上場影相特別緊張。」

早前有指於疫情期間，Sharon的公司直播半小時營業額已破百萬。她坦言疫情以來的三年間，網店生意的確不錯：「批發上的生意是受影響，但網上生意OK，不過喺過去一年，生意上出現飽和情況，所以自己都會有啲壓力，要反覆思索點樣可以做得更好，一定要居安思危。」她又直言很期望開門市，但疫情下充滿太多未知之數：「下一步應該會開體驗店先，因為所需嘅人手冇咁多。」

即使轉型從商，Sharon還是沒有放棄演藝事業，她指：「對幕前工作依然有興趣，其實對上一次拍劇已經係兩年幾前《熟女強人》，諗諗吓依家都有啲技癢，但都要視乎時間同角色配唔配合到。」除了拍劇，Sharon最希望參與真人騷：「好多人問我平時係咪唔着波鞋，因為成日都見我着高踭鞋，又會問我係咪瞓覺都set住個頭，所以我想拍真人騷，畀大家知我原來唔係咁，想將真實嘅自己呈現。」