張國榮從未曝光MV驚見李麗珍：當年唔敢直視　　

在張國榮（哥哥）紀念專輯《REMEMBRANCE Leslie》中，其中一首從未曝光的《最愛是誰My Dearest》，是從1989年張國榮推出的專輯《Salute》的母帶中尋到，當時已經是完整的作品，並由Ted Lo全新編曲。歌曲MV邀請到曾與哥哥合作拍戲的李麗珍擔任女主角，她聽過Leslie演繹後，覺得比原版沒那麼傷感，她說：「唔係淨係Sad（傷感）咁簡單，會諗起我嘅螢幕初吻，自己嘅初戀啦，初戀、失戀，開心、唔開心，好多方面嘅嘢會喺個腦鑽出嚟。」

回想起與Leslie合作拍攝電影《為你鍾情》時的點滴，珍妹透露當年還是新人的她非常緊張：「佢嗰時係紅到發紫，我見到佢有啲緊張，後來發現佢好平易近人，好主動走埋嚟問『你就係珍珍呀？』好似畀咗個膽量我可以同佢傾偈。」珍妹坦言當時怕醜得不敢直視哥哥，但對方卻沒有給予壓力，令她可以輕鬆地完成拍攝。數到最愛哥哥的電影角色，珍妹指是《倩女幽魂》中的「寧采臣」。

至於歌曲方面，珍妹表示較喜歡Leslie的慢歌：「因為聽完心情會好平靜，同埋會跟住歌詞去諗一啲自己好開心嘅嘢。就算首歌係慘嘅，都唔一定要跟啲歌詞去慘，會因為個Melody好聽令到自己好舒服。」她亦形容哥哥是一位性格活潑的人：「唱快歌好投入，所以佢有兩種味道。」