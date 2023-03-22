戴祖儀懶理丁子朗郭栢妍緋聞：佢有祝我生日快樂

藝人戴祖儀、陳敏之，蔣家旻、黎諾懿及譚俊彥等，傍晚錄影無綫遊戲節目《優質服務100 Fun》，適逢祖儀28歲正日生日，工作人員推出生日蛋糕為她慶祝，一班男演員作勢獻吻，場面熱鬧。

壽星女表示先後已切了6個生日蛋糕，晚上到會返家與家人打邊爐慶祝。談到生日願望，她笑說：「想中六合彩不勞而獲，講笑啫，其實係好耐冇以歌手身份同大家見面，希望推出新歌大家會鍾意，嚟緊我都會去台灣拍MV。」

問到曾傳緋聞的丁子朗有何表示？祖儀即答：「我睇咗新聞啦（暗指對方與郭柏妍傳拍拖），佢唔得閒㗎嘞，拍劇吖嘛。佢有傳生日快樂畀嘅。（拍拖真定假？）我最近冇同佢傾偈，我哋真係冇一齊過。（冇劃清界線？ ）我哋仲係好friend，不嬲都冇劃清界線。（話妳憑歌寄意喎。）有田，呢排我都覺得好開心。」

問到祖儀是否亦有追求者，她坦言：「有，不過唔多個，需要啲時間溝通吓，對方唔係圈內人。（咁你生日佢有咩表示？）暫時未知，等佢有我再話你知。（佢約妳妳唔得閒？）係，都睇吓對方有冇耐性。」

陳敏之以露臍裝現身，並以長靴配短裙打扮，她打趣「好耐冇試過呢啲打扮，好彩仲keep到身形」。談到好友陳自瑤疑似默認已離婚，她答：「其實我哋好耐冇見，我又忙湊仔，等間見面問吓佢先，嚟緊我哋都合作帶貨，但無論情況係點都好，最緊要佢開心。」

同場譚俊彥則束起鬍鬚，明言這是新劇《NEWS新聞女王》內的造型，暗示戲内將與佘詩曼有親情戲：「交代我哋係分咗手嘅情侶，不過關係依然好好。拍咗後面戲分先，然後我就會剃鬚，拍回憶片段，無謂拮親人啦。」