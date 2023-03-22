狂歡文化祭　美女送埋嚟

日本各個地區時不時都會舉辦祭典，而坊間亦有唔少地方會搞文化祭，當中有飲有食仲有遊戲玩，每每吸引到好多遊人參與。而日本AV界亦有「文化祭系列」作品，片中營造出歡欣嘅玩樂氣氛，仲會有女優負責貼身招呼參加者，實行以床上狂歡嚟慶祝祭典，搞到個個都樂而忘返！

多P大混戰

喺SOD女子社員出品嘅《受邀到公司舉辦SOD文化祭》當中，森川玉緒、中山琴葉呢兩位SOD嘅女職員今次孭起一個重要任務，就係負責喺會社入面舉辦文化祭，招呼眾多有幫襯過買SOD作品嘅男客人。兩位美人兒真係不負所望，除咗帶客人參觀辦公室內各種設施，仲會剝光豬表演，更任由班客人用震棒刺激，最後上演多P大混戰嚟個圓滿結束，令班客人個個都好滿足！

瞓身招募

由Ideapocket所推出嘅《胸部露出兔女郎學園祭》，櫻空桃係一個Cosplay同好會嘅成員，由於會員愈來愈少，於是佢就趁文化祭舉辦嘅時候，瞓身招募男仔入會。為咗吸引會員，桃妹別出心裁咁換上露胸兔女郎服，而入會嘅男仔仲可以對佢上下其手，桃妹更加樂於為佢哋出火，如果想埋牙肉搏一樣冇問題添！為增加招募效率，櫻空桃後來更加一次過招呼兩位男仔，阿妹為同好會嘅付出實在太大喇！

奇招吸客

同樣係SOD推出嘅《裸體Cosplay店大排長龍》，講MINAMO為咗挽救就快面臨廢校命運嘅SOD校園，於是使出奇招為校園籌務經費，就係喺校園舉辦Cosplay文化祭喇！阿妹會換上好多特色服裝登場，例如啦啦隊服、兔女郎服、運動裝等，而且極之性感大露酥胸，佢更加樂於半裸服侍來賓，為對方奉上茶飲，又會擔任裸體寫生模特兒。不過令文化祭客似雲來，原因係MINAMO唔介意被人抽水，就算同對方交歡都可以，唔怪得會大排長龍喇！

簡評

今日為大家介紹嘅「文化祭系列」，充滿歡樂氣氛，令人睇得特別開心同過癮！喺3部作品中，本仙最鍾意森川玉緒、中山琴葉主演嘅《受邀到公司舉辦SOD文化祭》，雖然兩位女優質素唔高，但係佢哋充滿素人感覺，又唔造作，仲好開心咁帶班素人男遊覽SOD會社，亦樂於用各種方式為佢哋即場出火，令作品充滿公眾露出嘅刺激以及歡樂元素，不失為一部好作品！