【是日通勝】

農曆閏二月初二

癸卯年 乙卯月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：晚上11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：出行、掃舍、沐浴

忌：開市、立約、行喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、26、40

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：財運差勁，謹記錢財乃身外物，不用沮喪。

金牛座：貪字得個貧，求財要依正途，勿鋌而走險。

雙子座：運氣有點差，處理感情問題容易進退失據。

巨蟹座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

獅子座：待人接物不可太計較，多做好事不會蝕底。

處女座：整體運勢很不錯，宜為事業訂立清晰目標。

天秤座：迎來平淡一天，要懂得感恩，勿與人作比較。

天蠍座：出外靠朋友，自私乞人憎，要多為人設想。

人馬座：財運好到極，投資易有斬獲，可乘勝追擊。

山羊座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

水瓶座：獲好運氣加持，理財有道，易有意外進帳。

雙魚座：久坐無益，抽空出外走走，有利身心健康。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 偏財旺

（跌）狗 健康差

鼠：責任感強，易獲別人信任，有利事業。

牛：行事衝動，思慮不周，易失去別人信任。

虎：健康是財富，抽空去健身，心情也變好。

兔：財運不佳，手頭比較緊，花錢要謹慎。

龍：健康運平平，腸胃易出事，需小心飲食。

蛇：偏財運極佳，有機會中獎或收到禮物。

馬：處理投資問題要膽大心細，獲利冇難度。

羊：話頭醒尾，易從別人言談中獲得啟發。

猴：事業運上升，獲貴人提攜，漸入佳境。

雞：得到貴人賞識，有機會接手重要公務。

狗：是日沖煞，健康運欠佳，易有小病痛。

豬：中午過後運勢急轉直下，謀事要小心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

「福相臉」的特徵

圓潤飽滿的面容讓人看起來年輕有活力，無論從審美還是面相角度來說，都是無數人希望擁有的。究竟女人臉上哪幾處地方飽滿才算是「福氣臉」呢？

1.眼睛大

按傳統相書記載：面相十分，眼獨佔七分，通過眼睛可以看到一個人的精神、氣魄、膽識、富貴等等。通常擁有大眼睛的女人，性格開朗，不計較小節，讓人一接觸就忍不住有種想親近的感覺。

2.臥蠶厚

面相學認為，擁有臥蠶眼的人，不管在事業還是在感情方面都有很好的運氣，笑起來可以讓雙眼更加分 。臥蠶厚的女人有魅力，容易讓人產生親近感，比較容易獲得貴人相助，桃花運非常旺。

3.額頭飽滿

在面相中，額頭飽滿表示一個人早年的運氣，承受上輩祖先、父母給予的恩惠，以及先天的智慧、天賦等。通常額頭飽滿的女人，性格隨和，心地善良，有旺夫興家的本領，在家中成為丈夫的賢內助，家庭美滿幸福。

4.下巴寬闊

下巴寬闊而飽滿的女人，心地善良，待人真誠，人際運不錯，非常有福氣，能通過自己的努力過上不錯的日子。