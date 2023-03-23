曾做污點證人　男歌手Tekashi 6ix9ine健身被圍毆重傷

美國饒舌男歌手Tekashi 6ix9ine前日在南佛羅里達州健身時被毆打緊急送院！

事後他的律師指Tekashi當時於健身室獨自焗桑拿，期間一班男人入內襲擊他，他嘗試反抗但因被太多人圍毆未能抵擋，事後一眾施襲者逃離現場，而健身室員工得悉事件後即時通知經理並報警，Tekashi被毆後全身受傷被救護員送往醫院。現場有目擊者拍下他被施襲的情況，當時他在地上被一名人士拳打腳踢，他以手護面。而他亦起身自行步出房間，片段中見他面部有傷痕。

警方在事件中並沒有拘捕任何人，目前正調查事件。查實Tekashi有多次犯案紀錄，2015年他因拍攝13歲少女進行性行為而被輕判4年緩刑與1,000小時社會服務令。之後他又因有組織犯罪與犯案時開槍等罪名被捕，他為了「甩身」在審訊期間擔任污點證人在庭上大爆自己幫會的內幕，包括指認幫會的成員以及大爆幾位饒舌歌手 Trippie Redd 、Cardi B 和 Jim Jones亦是他們幫會的成員。最後他因轉做污點證人，原本被判處至少 47年有期徒刑，改判為僅 2 年的有期徒刑，最終於2020年出獄。不過，他因為成為「告密者」而被視為過街老鼠生命受到威脅。