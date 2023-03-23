鏡粉攻擊林俊傑　Stanley急解釋撫慰：幸運已經沒有了

新加坡天王林俊傑（JJ）最近來港開騷，有傳佢力邀MIRROR擔任嘉賓，以為「鏡仔」全隊上場，點知最後因溝通誤會，只得Ian單拖現身，有人「提議」專誠捧場的其餘6子上台伴舞，有感不被尊重嘅Ian嬲到拉隊走人，並Unfollow林俊傑社交網。及後隊友Stanley上載7子於演唱會場內嘅「紀念合照」，即被指係暗寸被「彈鐘」。

未料事件持續發酵，網上出現大量攻擊MIRROR評論，當中提及獲林俊傑邀請是他們的福氣，又叫他們不要自以為是等，同時亦有鏡粉反鬧林俊傑唔尊重MIRROR等。上載合照嘅Stanley，尋日（22日）即急急出澄清Post，講明要為上一個Post引來嘅誤會致歉：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」

Stanley續指MIRROR從都冇自以為是︰「我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」之後，佢再去到粉絲社交群組呼籲粉絲唔好再掀罵戰︰「多謝大家，希望大家千萬不要在網絡對罵。澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但我不可以說我們不尊重別人。」