新款防水外套　陪你「型」接雨季

在經過一段乾燥天氣之後，迎來最令人困擾的春日潮濕天氣。除了霧氣重之餘，毛毛細雨亦令人苦惱，因為有時雨勢似乎又不是很大，帶或不帶雨傘出門都要掙扎一輪。其實市面上有很多外套具防水功效，而且款式簡潔時尚，能讓你室內或室外穿着，靈活應對陰晴不定的雨季。

多功能面料

愈來愈多戶外服飾品牌以大自然為設計靈感，打造出適合不同天氣的服飾，其中Canada Goose便是其一。品牌剛推出的春季系列，就有多款適合露營、徒步穿越湖邊瀑布小徑及城市中穿着的男女裝風褸。整個系列更採用多功能面料AcclimaLuxe製造，耐用又具防水、防風功能。最重要是風褸上的紋理表面亦可隱藏褶皺，即使穿着出席正式場合也不失禮。短身剪裁的Sinclair防風外套前後均採用通風透氣設計，合身剪裁及肩膊寬鬆設計更方便活動。至於收腰設計的Lundell防風外套系列，則有透氣通風口設計的Faber 連帽防風外套與防風飛行外套等，總有一款適合你。

極簡剪裁

來自丹麥的服飾品牌RAINS，以北歐的極簡主義美學與機能時尚設計，為都市人的日常生活帶來一系列的防水衣物及配飾。品牌全新春夏系列「CONNECT」近日正式登場，除了引入全新剪裁及設計，更採用標誌性的PU防水面料，單品包括全天候外套、雨衣、日常服飾、背包和配飾等，能讓你從容面對多變的天氣。最經典的中性實用防水外套不但有加長版以供選擇，更採用雙壓條斜口袋，及可調節帽子與魚尾式下擺設計，連同腋下與後方的通風孔，任何時候穿着都能保持通爽。