楊紫鬥「死敵」迪麗熱巴　盛典免費飛炒至3萬人仔

內地影視界盛典將於3月25日晚舉行，屆時逾150名中港頂流紅星出席，包括容祖兒、楊冪、迪麗熱巴、胡歌、肖戰、王一博，楊紫、劉詩詩、劉亦菲、唐嫣、Angelababy、李現等、連「滑雪公主」谷愛凌也趕回內地出席，被網民譽為本年度「最強卡士」的盛會也不為過。雖然盛典尚有幾日才隆重舉行，不過已鬧出粉絲搶飛、女星爭衫，頂流鬥人氣，乜都爭一餐，競爭相當激烈，「花生度」更勝最高的榮譽獎「King & Queen」寶座。

網上連日流傳各大粉絲圑就門票分配掀起罵戰，不過有趣的是粉絲的槍頭並非向外，炮轟大會或其他粉絲圑，而是齊齊矛頭向內，聲討所屬偶像的工作室或應援會，質疑有人涉「中飽私囊」，自肥荷包。

據內部人士透露，大會派發盛宴門票給出席約150名紅星，每位藝人不分頂流或九流，全部獲贈10張門票，而部分藝人就舉行抽獎，將10張門票作福利送給粉絲圑，如譚維維、龔俊、劉宇寧的工作室就全貢獻10張門票轉贈粉絲圑，相當重手；至於肖戰、王一博、易烊千璽及楊紫等的工作室就派8張，亦算不過不失；楊冪、王鶴棣、虞書欣等，每人分出5張門票，也對粉絲不錯。

可是有指大部分紅星只派2或3張門票，甚至藝人連1張也「慳番」，其中胡歌的粉絲曾質問粉絲後援會：「為甚麼10張票只給粉絲3張，另外的7張去了哪裏去了呢？」李現的工作室亦被「詐型」，被質問為何只有5張票能給到粉絲，被激嬲的粉絲懷疑有工作人員將餘下的5張門票出售圖利，而李現的後援會在群眾壓力下現身「拆彈」，解釋：「一共有5張票，給品牌方留2張，攝影師留1張，所以只剩2張給粉絲。」

粉絲懷疑有人扣起門票「無本生利」，有傳跟當晚門票「有市有價」有關，有傳盛宴的「山頂位」已炒到8000人民幣1張，而VIP門票「黃牛價」更高已達3萬元人民幣1張。

除粉絲「爭過你死我活」外，出席的頂流女星亦為搶戰衣而頭痛，除趙麗穎因拍戲而缺席外，其他赴會的「85後花旦」為求成為紅地氈的「台柱」，已開始爭高級晚裝。有傳有幾名頂流女星齊「睇中」同一套晚裝，令其圑隊正疲於暗中較量中，望能排除萬難向高級服裝品牌借得全場最矚目的盛裝，有指女星堅持只借不買，全因一襲高級晚裝價錢「嚇人」。據知最平的也要過百萬人民幣，而法國品牌的最貴晚裝，曾索價5,000萬人民幣，而晚裝只可在公開場合着一次，女星亦非「腦殘」之輩，當然只傾向「只借不買」。

另外，盛宴最重量級的獎項非代表最高人氣及影響力的「King & Queen」莫屬，該男、女各一個的獎項均全由粉絲投票選出。據知目前肖戰票數遙遙領先，而「Queen」寶座，有指人氣小花楊紫最有機會蟬聯，不過有傳此獎有可能由楊紫「死敵」迪麗熱巴爆冷奪得，因獎項的評選準則，除包含粉絲投票外，亦有專業評審進行揀選，有知情者爆料指大會海報早有「玄機」：「大會釋出的2張海報中，迪麗熱巴的位置和肖戰一樣，暗示着他們會得同一個獎。」也意味着肖戰和楊紫這對「餘生夫婦」未能合體同台攞獎。

另外，盛宴的主辦方亦大搞多項活動，包括轉發及點讚最多的前幾名網友，有機會獲贈門票，曾出現一條最高的動態，其點讚數字竟高達3,857萬，當中更出現「奇招」，包括周深的粉絲為成「轉發第一」，傳進行涉「數據造假，買了轉發」，結果被官方取消參加資格。而楊紫及迪麗熱巴的粉絲就涉「控制評論」，每當兩位90後小花出Post，兩派粉絲就在評論區「互片」，而迪麗熱巴粉絲精於「舌戰」，故先拔頭籌。