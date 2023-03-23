周末前部署　西式滋味選擇多

無論和朋友愉快聚餐，又或是有特別節日想慶祝，多元化的西餐也是一個好選擇。近日有西餐廳推出新菜單之餘，還有各式各樣的優惠，自然更吸引。

幫你畀車錢

人傑地靈的西九，是一家大小、文青和情侶放風的好地方，全日餐飲概念餐廳ADD+近日於星期五及六晚推出全新的周末自助餐廳，海鮮冷盤集齊了龍蝦、長腳蟹腳及虎蝦等，另有多款刺身及壽司、北京片皮鴨、香煎鵝肝、威靈頓牛柳等供應，於不同時段會推出特色限定滋味，如羊肚菌燉雞湯、鮑汁扣四頭南非鮑魚伴鵝掌或火燄雪山等。為方便客人，餐廳特別推出交通優惠，每4位同行客人乘搭的士到餐廳，出示收據後可獲報銷最多HK$100的費用，駕車人士則有2小時免費泊車禮遇。客人在結帳後，可獲HK$100的餐廳優惠券。

吹波仔有折扣

飲酒千萬別駕車，否則吹波仔（酒精呼氣測試）中招好麻煩，但如果唔揸車，吹波仔反而有折扣。尖沙咀西餐酒店寢宮Badroom推出5周年限定優惠，由現時至5月20日，餐廳每晚會為每桌客人進行一次吹波仔測試，血液酒精濃度愈高，折扣優惠就愈大，最低可享全單7折。同時間，餐廳推出全新的爆炸糖豬手，德國炸豬手配自製蘋果醬和爆炸糖一起吃，口感相當有趣。另外還有適合佐酒的原隻火燄燒雞、香烤西班牙橡木豬脢扒等，配有酒店的楊枝甘露及不同花款的雞尾酒，食完飲酒再玩吹波仔，更加刺激。

半價歎下午茶

偶然和閨密歎下午茶，輕鬆又愉快。尖沙咀的181 Fortnum & Mason一向為客人提供傳統的英式下午茶，不同口味的手指三文治包括鮮雞蛋配松露蛋黃醬、煙熏三文魚配橙香酸豆牛油醬和火腿配哈巴那羅辣椒醬等，另外還有原味、提子和曼越莓鬆餅和下午茶蛋糕等小點。由現時至4月21日，餐廳推出二人同行、一人半價的優惠，變相以半價歎下午茶，感覺更美好。

有機咖啡買五送一

大部分人每日都會飲杯咖啡提醒，Pret A Manger在今個春日，推出自家烘的有機咖啡精品，選用的咖啡豆、牛奶；植物奶和茶葉等都是有機出品，除堂飲外，還有包裝的有機咖啡豆、有機研磨咖啡豆和有機秘魯研磨咖啡等選擇。店子在今年4月開始分階段改用可生物降解的紙漿纖維杯蓋取代塑膠杯蓋，為鼓勵環保推廣，客人自備咖啡杯，可獲HK$5的咖啡折扣優惠。今個3月，於指定分店推出限時有機咖啡買五送一優惠。客人於分店內掃描二維碼登記電子印花卡，購買咖啡師調配飲品，可獲電子印花乙枚，集齊5個電子印花，可免費獲贈咖啡師調配12安士飲品乙杯。同時間，品牌推出多款季節美食，包括不同口味的乳酪系列、麥芽黑麥堡系列、泰式雞肉米粒麵湯、各款三文治、玫瑰泡沫咖啡和葡式蛋撻等，選擇就更多。

壽星食Pizza送餐酒

大食夾抵件的薄餅，熱辣辣吃最滋味。尖沙咀馬哥字羅香港酒店Cucina於3月21日至26日的午餐及晚餐時段，邀請曾榮獲2次花式意大利薄餅世界冠軍的 Pasqualino Barbasso獻技，到時他會以麵糰作花式表演，在客人面前拋擲和旋轉出巨型薄餅。當中包括以多款海鮮打造的Marinara、風乾牛牛加芝士炮製的Della Locanda、抹開心果青醬的Golosona，輕盈的選擇有加入雅枝竹蓉的素食芝士的Rainbow、煙三魚做主角的Norvegese和重口味的Winter等8款那不勒斯口味薄餅。3月生日的客人點選Pasqualino Barbasso精選薄餅菜單，可獲贈精選紅酒、白酒或氣泡酒1杯。