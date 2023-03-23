靈敢侶情：被香港人寵壞了

沒離開香港三年多，最近去外地一趟，感覺自己真的被香港人寵壞了。

這次，主要去參觀食店和烘焙坊，希望參考別人的好再帶回來香港，但結果其中的經歷，真的要用心累來形容。就以一家咖啡店為例，過五關斬六將，最後連咖啡都沒聞到。

第一關：登記。這兒的女士，講話的用字是友善和殷勤的，但聲量卻大得像跟聾婆說話般，未想到眼前的女職員如是。她大聲地問我八個問題，當中包括個人資料。就喝杯咖啡而已，我確實有戒心，但她說「一定要留」。

第二關：等。答完問題仍未可上去，一等又是十分鐘。期間，另有四位客人登記。

第三關：又等。「可以了啊。」女職員只放我一人上去，後面四位還得等。步出升降機探頭望進店裏，我臉色一沉，這兒起碼有50桌，客人才8個，怎麼要我等十分鐘，還說要坐吧枱？在門口等了五分鐘，終被帶入座。

第四關：聽介紹。坐下來後仍未可點餐，因為要聽介紹。殷勤地大聲的說話聲量，跟咖啡店「過一個寧靜下午」的賣點完全不匹配。聽了七分鐘，我問職員：「我是乳糖不耐的，有燕麥奶嗎？」職員還我一臉「加載中……」的表情，才說：「你可以試試燕麥奶（我剛就問你有沒有……）。」

第五關：三十分鐘之後。登記、等上去、等入座、聽介紹，正想點餐，卻被告之︰「你要拿這張紙去櫃枱，登入二維碼，然後這樣那樣，再這樣那樣。」搞了快半小時，這家只有八人光顧的咖啡店，原來是自助的。我想了想，站起來說︰「不好意思，我有事要先走了。」

走，不是生氣，而是我沒有迎合這家店、也沒有「無必要地慢動作生活」的自信。實在預計不到在點餐之後，會否還有別的程序，到底嘴巴還要等多少時間，才可成功接觸到飲料和食物。

其餘的經歷，包括有店前貼着「無添加」但卻加了香精的麵包店、菜單寫着「羅馬生菜」但端來卻是西生菜的沙律、想訂位又要App又要通訊軟件，結果仍未訂到但又偏不接電話的餐廳。

離開那天，我很想念香港人。回到香港機場，買了杯咖啡，細心欣賞眼前的職員，他們有效率、不做作、回覆快而準，也不會想出近半小時的點餐過程去折騰客人。一切，因為離開一次，又再記得不是理所當然。

眼前常被我們批評的自己人，原來一直把我寵壞了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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