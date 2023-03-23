衰多口！Katy Perry做評判為乜得罪媽媽參賽者？

美國流行樂壇天后Katy Perry最近忙於為歌唱比賽真人騷節目《一夜成名》（American Idol）的試音作評判，網上近期流傳一條她取笑人母參加者的片段。

一名25歲女參加者Sara Beth參與面試，由於她的打扮及樣貌年輕，當她自我介紹自己是3子女之母時，Katy以及其餘兩位評判都表示震驚及不相信。而Katy更搞氣氛突然起身行開然後扮暈眩，Sara見狀即時「粉絲上身」說：「如果Katy暈喺張枱度，我相信我會暈倒。」Katy即講不文gag回應：「Honey，睇嚟你瞓枱瞓得太多。」暗串她搞嘢太多有3名子女。之後，Katy問她今次試音是否她的夢想，Sara支吾以對即令Katy嬲豬並回應：「如果呢個唔係你夢想，你或者需要離開，因為你仲有好多懷有夢想嘅人排你之後。」

事後Sara於社交網講此事並表示自己對Katy的言論感受傷害，並形容Katy的笑話「不大友善」。之後她續說：「喺電視上睇到好尷尬。你知道嘛，真係令人受傷，但係，我確實想藉此機會講，我認為『羞辱母親』呢啲行為非常無聊。我認為做媽媽已經夠難，做女人亦夠難。」目前Katy並未有就此事作出回應。