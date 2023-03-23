唔玩無話題！Game壇重磅作來襲

2023年Game迷注定忙碌，皆因主機與電腦遊戲頻頻有重磅作品推出，當大家仲忙於打爆《霍格華茲的傳承》及《臥龍：蒼天隕落》之際，《暗黑破壞神IV》隨即展開公測！今次就為大家整理多款超人氣大作，大家記得預空留間裝Game喇！

暗黑回歸

全球Game迷引頸以待的超大作《暗黑破壞神IV》歷經4年開發，終於在3月25日迎來Beta公測！玩家可率先體驗序章與完整第1章的內容，踏入白雪皚皚的「碎峰嶺」盡情斬殺惡魔，完成當地住民提供的有趣任務，並從敵人身上搜刮威力強大的戰利品。初始職業有野蠻人、俠盜、魔法使選擇，正式版再加入德魯伊與死靈法師。每個帳號最多可創建10個角色，玩家既能單機與朋友一起殺敵，也可透過多人合作模式組成4人隊伍，齊齊分享經驗值。即日起官方討論區正式上線，讓玩家們交流意見及回報錯誤。

傳說開展

2017年《薩爾達傳說：曠野之息》廣受好評兼獲獎無數，續作《王國之淚》將於5月12日獨家登陸Switch平台。遊戲接續之前的結局，描寫成功打敗災厄加儂的主國林克，與重獲自由的薩爾達公主所展開的新冒險。暫時所見玩法跟以往分別不大，設有全新的道具和武器，同時開放世界更加遼闊，除了海拉魯大地，舞台還將延伸到天空上，玩家可駕駛滑翔機翱翔天際。

原力再現

《STAR WARS絕地：倖存者》經過多番延期，終於鐵定4月28日上市。新作時間線設定在《STAR WARS絕地：組織殞落》事件5年後，主角凱爾已經由小學徒變成絕地武士，面對帝國的持續追捕，他必需加強原力才能生存下去。今集宇宙更加浩瀚，每個星球都有不同生物、挑戰和敵人，過程中可獲得裝備和獎勵，而旅途中還會認識一群特殊有趣的角色，與他們結盟就能解開新故事！

世代改良

《The Last of Us Part I》繼去年於PS5推出重製版後，近日輪到PC玩家有得玩！遊戲收錄單人故事模式及後續釋出的DLC前傳章節《拋諸腦後》，並針對PC重建遊戲體驗，例如重塑角色外貌、改良畫質與操控、加入全新可解鎖服裝、擴大無障礙輔助選項，以及改進探索與戰鬥方式等等。開發商同步於特定地區發售「火螢特別版」，內含SteelBook鐵盒、漫畫和數位豪華版內容。

恐怖降臨

近年《Resident Evil》多款重製版皆獲得佳績，被譽為系列最好玩之一的第四集，重製版即日起於PS、Xbox與Steam上架。新作以保留原版精髓為目標，換上全新視覺效果及現代化操作，重新構築整個故事線，令恐怖體驗進一步提升。舊作射擊、逃跑、近身戰鬥等動作一拼保留，並加入緊急迴避和小刀招架等動作，玩家可根據體力、剩餘子彈、小刀耐久度等情況選擇最合適手段。

同場加映：二創神話

《悟空The Crown of Wu》是獨立工作室Red Mountain打造的全新動作冒險遊戲，即日起發售PC、Xbox和PS版本。創作靈感取自中國經典小說《西遊記》，孫悟空原屬半猴半人的天庭武將，犯下罪行後被永久凍結，經歷幾十年後醒來卻發覺世界即將毀滅，他要找回他的力量來源「王冠」，才能贖罪和拯救世界！遊戲集合了戰鬥、跳躍、解謎等元素，並加入風、火、大地和閃電等魔法，玩家要好好善用才能闖關。