唔玩無話題！Game壇重磅作來襲

2023年Game迷注定忙碌,皆因主機與電腦遊戲頻頻有重磅作品推出,當大家仲忙於打爆《霍格華茲的傳承》及《臥龍:蒼天隕落》之際,《暗黑破壞神IV》隨即展開公測!今次就為大家整理多款超人氣大作,大家記得預空留間裝Game喇!

暗黑回歸

全球Game迷引頸以待的超大作《暗黑破壞神IV》歷經4年開發,終於在3月25日迎來Beta公測!玩家可率先體驗序章與完整第1章的內容,踏入白雪皚皚的「碎峰嶺」盡情斬殺惡魔,完成當地住民提供的有趣任務,並從敵人身上搜刮威力強大的戰利品。初始職業有野蠻人、俠盜、魔法使選擇,正式版再加入德魯伊與死靈法師。每個帳號最多可創建10個角色,玩家既能單機與朋友一起殺敵,也可透過多人合作模式組成4人隊伍,齊齊分享經驗值。即日起官方討論區正式上線,讓玩家們交流意見及回報錯誤。

傳說開展

2017年《薩爾達傳說:曠野之息》廣受好評兼獲獎無數,續作《王國之淚》將於5月12日獨家登陸Switch平台。遊戲接續之前的結局,描寫成功打敗災厄加儂的主國林克,與重獲自由的薩爾達公主所展開的新冒險。暫時所見玩法跟以往分別不大,設有全新的道具和武器,同時開放世界更加遼闊,除了海拉魯大地,舞台還將延伸到天空上,玩家可駕駛滑翔機翱翔天際。

原力再現

《STAR WARS絕地:倖存者》經過多番延期,終於鐵定4月28日上市。新作時間線設定在《STAR WARS絕地:組織殞落》事件5年後,主角凱爾已經由小學徒變成絕地武士,面對帝國的持續追捕,他必需加強原力才能生存下去。今集宇宙更加浩瀚,每個星球都有不同生物、挑戰和敵人,過程中可獲得裝備和獎勵,而旅途中還會認識一群特殊有趣的角色,與他們結盟就能解開新故事!

世代改良

《The Last of Us Part I》繼去年於PS5推出重製版後,近日輪到PC玩家有得玩!遊戲收錄單人故事模式及後續釋出的DLC前傳章節《拋諸腦後》,並針對PC重建遊戲體驗,例如重塑角色外貌、改良畫質與操控、加入全新可解鎖服裝、擴大無障礙輔助選項,以及改進探索與戰鬥方式等等。開發商同步於特定地區發售「火螢特別版」,內含SteelBook鐵盒、漫畫和數位豪華版內容。

恐怖降臨

近年《Resident Evil》多款重製版皆獲得佳績,被譽為系列最好玩之一的第四集,重製版即日起於PS、Xbox與Steam上架。新作以保留原版精髓為目標,換上全新視覺效果及現代化操作,重新構築整個故事線,令恐怖體驗進一步提升。舊作射擊、逃跑、近身戰鬥等動作一拼保留,並加入緊急迴避和小刀招架等動作,玩家可根據體力、剩餘子彈、小刀耐久度等情況選擇最合適手段。

同場加映:二創神話

《悟空The Crown of Wu》是獨立工作室Red Mountain打造的全新動作冒險遊戲,即日起發售PC、Xbox和PS版本。創作靈感取自中國經典小說《西遊記》,孫悟空原屬半猴半人的天庭武將,犯下罪行後被永久凍結,經歷幾十年後醒來卻發覺世界即將毀滅,他要找回他的力量來源「王冠」,才能贖罪和拯救世界!遊戲集合了戰鬥、跳躍、解謎等元素,並加入風、火、大地和閃電等魔法,玩家要好好善用才能闖關。