【營事檔案】西蘭花芝士麵包糠波　烤焗好物

家中剩下的麵包糠除了用來炸食物以外，更可以利用它吸水力強的特性，製成一道小食；而且將蔬菜打碎後混合芝士成為香脆的小食，連不愛吃菜的小朋友及大人們，都會愛不釋手。在天氣開始回暖的時侯，這個西蘭花芝士麵包糠波會是一個帶去野餐的好選擇。

西蘭花高鈣難吸收

西蘭花營養豐富，除了豐含纖維外，亦含鈣質。一杯焯熟的西蘭花大約含62毫克鈣，與一杯普通豆奶的鈣質相約。要注意的是，植物性的鈣質來源如果仁及蔬菜等，因當中含草酸，會與鈣質結合成草酸鈣，反而令整體鈣質的吸收減低，因此可攝取足夠的維他命D，以幫助鈣質吸收，如曬太陽，或進食含維他命D的食物如蛋黃、三文魚等。

由於西蘭花屬十字花類蔬菜，如果小朋友或長者等消化能力較差的人士，比較建議少食或煮至軟身，才會較易消化。

麵包糠是吸油大師

麵包糠是一種食材，由變乾的麵包烘乾打碎而成，一般會包裹食物然後油炸，製作出酥脆的口感。幾乎任何種類的麵包都可以用來自製麵包糠，如全麥、白麵包、法包等。在油炸的過程中，麵包糠會吸收了大量的油分，因此油炸食物最高油分及卡路里的就是外皮；所以，只要以少油烘焗或氣炸的烹飪方式，就可以大量減少油分的攝取。

【西蘭花芝士麵包糠波】

材料：

西蘭花 150克

低脂芝士片 3片

芝士碎 20克

麵包糠 90克

蛋 1隻

蒜粉 1茶匙

做法：

1.將芝士片一開四切成塊，備用。

2.西蘭花蒸熟後打碎，加入芝士碎、麵包糠、蛋及蒜粉拌勻。

3.分成12分，包入芝士片搓成圓形。

4.焗爐以180度烤15分鐘，即成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。