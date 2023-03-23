本日日本：名古屋新名物　變身櫻花Look小雞

喜歡享用甜點的朋友要留意了！被喻為名古屋新名物、憑着可愛小雞造型走紅的Piyorin甜點，將於3月24日至4月2日期間，在JR名古屋站內的Piyorin Station Café Gentiane及Piyorin Shop推出期間限定櫻Piyorin（さくらぴよりん）口味賀櫻花季的來臨！早於2011年在名古屋站開始發售的Piyorin，是使用名古屋交趾雞（名古屋コーチン）雞蛋製成的小雞造型布甸，賣點係布甸本身非常柔軟，攜帶時甚至會搖搖晃晃。目前僅在上述兩間名古屋站內的店舖有售，站外並無常設店舖。今次的出品以櫻花味巴伐利亞忌廉包着內含櫻花豆沙和士多啤梨醬的名古屋交趾雞雞蛋布甸，亮點還有小雞頭頂的櫻花形朱古力，Kawaii呢！每日於10:00、14:00及17:00出爐，每人只限買兩個，每個售550日圓（約HK$32），售完即止。

另外，即日起至4月9日Piyorin Station Café Gentiane 會推出櫻Piyorin新地，淡粉色的Piyorin造型樱花雪糕下有雞蛋布甸、海綿蛋糕、櫻花紅豆及五色米果，一層層繽紛的顏色，賣相好吸引，售980日圓（約HK$58）。