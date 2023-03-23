姚嘉妮直播帶貨衝出香港　玩轉首爾勁賺6位數

藝人姚嘉妮近年加入直播帶貨行列，早前她更與帶貨女王ViVi首度衝出香港，到首爾瓹窿瓹罅，為網民搜羅各款人氣產品，涵蓋美妝、護膚品、個人護理、衣飾、波鞋手袋、零食及內衣等，並即場開 Live 分享，進行連續7天的馬拉松式海外直播帶貨，創下總銷售額超過6位數字港元佳績。旅程中2人又獲邀出席人氣韓國人氣護膚品牌的發布會，與當地KOL交流，兩位凍齡美女打扮優雅，氣質不輸身邊的年輕KOL！此行她們寓工作於娛樂，勇闖仁川零食倉，大手一車購入香港未入口的零食，又趁機一試地道美食，歎盡的新鮮牛肉刺身及人氣火爆店的醬油蟹，大飽口福。

雖然今次的7天直播帶貨行程緊湊，每天更要由朝做到晚，只有數小時休息，但兩位的出色表現屢獲商家及觀眾粉絲讚賞，有網民大讚兩人靚女之餘，合作得好好，好有新鮮感，更特別讚揚姚嘉妮（嘉嘉）好稱職！ 連 ViVi 都感動表示：「嘉嘉真係好勤力，唔怕辛苦又學得快，雖然佢係女神級Artist（藝人），但夾落發覺完全冇架子，勁nice同好照顧人，成個Trip好好玩，好開心佢將最真實、最可愛嘅一面喺直播中呈現畀大家！」姚嘉妮亦連番感謝 ViVi：「好多謝ViVi佢教咗我好多網上世界嘅知識呀，邊學邊做，好似上咗堂進修班咁！同ViVi合作好有默契，團隊又好好，成日都驚我肚餓食唔飽，準備咗好多嘢飲嘢食，等我哋做好每場直播。」