曾傳不和！洪永城避談何廣沛Unfollow朱晨麗

藝人洪永城（Tony）今日（23日）在將軍澳電視城出席主持的節目《成人教科書》記者會，今次主持有關小朋友的節目，Tony相信監製找他既因為奶爸身份，加上覺得他還是小朋友，希望他能從中成長。講到拍攝節目可有得着？他說：「都見到好多家長點樣教小朋友，自己要改善耐性，同埋想個女睇多啲書，依家每晚會同佢講15分鐘故事，由開始1分鐘瞓着，到依家會聽到3分鐘。」

他指以為女兒搵學校做好準備，預算女兒為讀國際學校，故要努力賺錢。問到可會在女兒讀書前讓她拍節目？他說：「自用睇就會，同老婆都唔想個囡太多曝光，拍廣告都會適可而止，都驚影響佢嘅童年。」早前到巴西拍攝節目的他透露節目預計6、7月將會出街，而他監製與主演的劇集《凶宅清潔師》將籌備開續集《凶宅清潔師異》，更會由J2升呢到翡翠台播出，問到可有壓力？他說：「會呀，白頭髮都多咗好多條，係好大嘅挑戰。」

講到何廣沛在社交網Unfollow朱晨麗令兩人傳了多年的緋聞告終，曾傳與朱晨麗不和的Tony對此表示：「冇睇法。（有冇follow佢哋社交網？）兩個都冇。（傳不和後開始冇follow？）幾時不和呀，唔記得喇。」