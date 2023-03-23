汪小菲懶理官司敗訴　被拍與長髮女夜蒲

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲是非浪接浪，繼被指婚內出軌、又和內地女星張穎穎熱戀及分手後，近日又爆出他和母親張蘭在新加坡的官司敗訴，家族基金轉移受阻，涉及10億港元的債務後，有內地狗仔隊「超能攝影陽陽」在社交平台晒出三張跟拍汪小菲的照片，聲稱在北京三里屯拍得汪小菲和一名長髮女子去夜店，並玩至通宵達旦，又指該長髮女子並非張穎穎外，又在博文中標籤台灣狗仔葛斯齊：「這次汪總帶新？女性朋友，去三里屯玩兒一宿我都吃上早點了！下次我可不幫你關注汪小菲了，你倆和解？誰低頭了哈哈哈！下次能帶我見見世面嗎？」同時更標籤汪小菲母親張蘭：「姨！！這大姑娘行不行！！」

葛斯齊留言回覆：「他的事我交給你去監督了啊！我回台灣挖其他料。」狗仔陽陽回他：「能別白監督不？要不然我也去他餐廳直播蹭飯。」葛斯齊再回覆否認蹭飯：「哥打錢給你，去好好消費，不欠人家啊！」

而汪小菲帶女夜蒲則被網民熱議，指他涉債務及官司，仍有心情玩樂外，他於昨日（22日）的直播中自揭直播團隊集體離職的原因，指合約到期，加上對方要求的提成太高，故雙方不再續約。