葛民輝親製張國榮頭像紀念　細訴與哥哥點滴

今年4月1日是一代巨星張國榮（哥哥Leslie）逝世20周年，當日紅館、會展都有紀念哥哥的音樂會，連串相關Leslie的紀念活動亦陸續展開，一個名為《你在我心張國榮20年創作展》，圈中好葛民輝、設計師陳幼堅、美指文念中等等，一眾「哥迷」及好友均借出珍貴的張國榮收藏品，葛民輝更製作1：1張國榮半胸雕像成為焦點。

阿葛細訴同哥哥嘅點滴：「我同哥哥比較少合作，因為佢後期再出唱片時，都少去電台做訪問，而最衰我又唔係袁靚靚，冇得同佢《金枝玉葉》！」他表示製作哥哥頭像花兩周時間完成，雖與哥哥未算親密，但從梅姐（梅艷芳）口中知道他的工作態度，所以好佩服他、值得他們學習。

出席活動的文念中最難忘與哥哥在阿根廷拍攝《春光乍洩》的時刻：「因為喺拍攝中途我要趕返香港準備婚禮，哥哥知道消息後，肉緊咁將我抱實，替我高興之餘仲講笑話『我哋都好想結婚。』早前我執嘢搵番張3R嘅底片，原來係我哋同哥哥喺阿根廷合照，呢張相真係好緊要。」

展覽中，音樂人林敏驄借出《無心睡眠》填詞手稿、谷德昭則提供拍攝《家有囍事》、《花田囍事》、《戀戰沖繩》時的合照，而文雋一直收藏大量張國榮封面雜誌及書籍，又借出《愛火》及《有誰共鳴》簽名白版黑膠唱片等等，他說：「我收藏好多80、90年代巨星嘅封面，因為呢幾年疫情，令我有時間可以執吓啲收藏品，好好彩都保存得好靚。」而同場的陳幼堅表示屋企有專櫃收藏哥哥的唱片封套，笑言展場唔夠大未能一一展出：「當年華星年代我哋唔係太熟，但佢都會邀請我上屋企食飯，佢真係好重感情！」