謝君豪60歲生日　半百圈中好友到賀星光熠熠

影帝謝君豪3月23日迎來60歲生日，特意舉辦「謝君豪影藝好友派對」，更以君豪二字寫上「君臨天下，豪戲連場」。豪哥半百圈中好友均有前來到賀，影后毛舜筠跟他一同切燒豬蛋糕賀壽，星光熠熠的嘉賓陣容十足電影開鏡儀式。派對現場更擺出豪哥多年來的作品海報，讓大家一同見證着豪哥這些年來為觀眾們帶來的一套套經典作。

前來為謝君豪祝賀的嘉賓陣容鼎盛，不少更帶上特別準備的禮物，嘉賓包括：鄧麗欣（Stephy）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、栢天男、魏浚笙（Jeffrey）等，對於眾多好友特意前來祝賀，謝君豪在台上再次表示感謝大家參與，台上亦播出特備片段恭賀，加上他今年電影成績出眾，兩部電影《毒舌大狀》及《明日戰記》同時打入港產片十大。他開心地說：「這麼多年在舞台上跟各位觀眾見面，今年非常幸運有不同的作品，又可以跟各位世叔伯打招呼，一時又要拯救地球、一時又要揸的士、一時又要打官司，覺得既過癮又開心，感謝大家、電影公司、各位老闆以及夥伙們畀機會我一同合作，相當榮幸，希望日後有更加多的合作機會。」及後豪哥更以開玩笑方式講到：「加上我現時已踏入可用樂悠卡以2蚊搭車的年紀，真心覺得好正。不過我份人仍然抱有夢想，在追求理想的過程尋求自己的人生同樣相當重要，大家共勉，我們彼此努力。」

慶生環節除了有謝君豪親自獻唱外，阿Dee、Fish、Louise以及Jeffrey都有在台上為壽星公送上生日歌，及後眾人再為豪哥送上大乳豬一隻作為生日蛋糕賀壽，英皇集團主席楊受成更相當有心訂了一大束靚花祝賀。Louise和Fish在片中介紹自己的禮物，大家都讚Louise有心思，她笑言：「上網搵相再晒出來剪貼，將豪哥（謝君豪）歷年來演過的角色都送在相框內，當然少不了《毒舌大狀》，整整花了一晚時間親手製作。」相當別出心裁。Fish知道豪哥喜歡小酌一番，挑選了一支既有外表，內又富有伯爵茶清新香味的氈酒。Jeffrey除了送出香檳外，因得知謝君豪近日換了新電話，特意訂製一個新的手機殼送禮，他更即時亂入片中，大晒Jeffrey禮物，可見他相當喜歡。

謝君豪切燒豬時眼泛淚光，他笑言：「有點感觸、感動，大家陪我過這個生日，其實我很久未有在香港跟觀眾見面，這大半年來有數套作品相當開心，喜見大家都接受，相當感謝各位。踏入60歲，其實數字只是個標誌，30、40、50歲每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但就不是個老成持重、得高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。現時希望再開拓一些新的興趣，例如攝影。」

最後謝君豪提及今日收到的禮物大部分都是酒，不過他澄清說：「其實我只可小酌，不算是好飲得之人，但相當感謝大家送禮。今年買了一部新電話送給自己，特別多謝Jeffrey送了手機殼給我，個殼好潮，真係多謝佢。」