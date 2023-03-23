西村妮娜　現役最強J奶

大地回春，理論上雨量會增多，但呢排又似乎冇咩雨，好彩日本AV界一向「乳量」充足，可以為生活苦悶嘅朋友們帶嚟一啲「滋潤」。好似今年已經35歲嘅西村妮娜，心口有對44吋J奶，呢對「胸器」可以話係現役AV女優中最強！

乳量驚人

喺日本AV界，巨乳女優多不勝數，最令人印象深刻嘅一位莫過於做過寫真女郎嘅Hitomi，佢嗰對超重量級O奶真係大得誇張，唔少外國巨乳脫星都被佢比下去，仲試過連續3年獲得爆乳系雜誌《SCORELAND》頒發年度模特兒獎，只可惜佢已經喺上年正式為14年AV女優生涯畫下句號。至於現役女優中，邊一個嘅「乳量」足以接替其地位？今日為大家介紹嘅西村妮娜，絕對有資格成為候選人之一！查實妮娜嘅年紀都唔細，喺AV界出道咗14年，同佢以前嘅舊相比較，個樣好似順眼咗，體態則肥咗少少，但與此同時，上圍嘅體積大增，可以話係乳量驚人。

床戰震撼

睇番妮娜嘅AV奮鬥史，最初係以大澤楓為藝名出道，但只係撈咗3個月左右就離奇引退。到咗2014年又以雪平來依美之名復出，之後再稱西村妮娜，期間深潛咗差唔多1年再復出，就係咁一路拍到依家，活躍度同人氣一直都Keep得到。講真妮娜之所以有愈嚟愈多人支持，除咗心口對J奶夠晒大，身材又夠晒肉感，最緊要係演出時唔錫身，總係表現出非一般嘅嬌嗲，各種重口味演出又樂於接受，最擅長係利用肉感十足嘅身體向男優嚟個泰山壓頂騎乘，每次起落都震撼眼球，令人睇到大呼過癮！難怪熟女AV名廠Madonna喺上年招攬佢為專屬女優，仲稱佢為「史上最強乳爆彈」呢！